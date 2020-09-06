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Руди Гарсия: Я сам отвезу Депая в команду, в которой он сможет бороться за победу в ЛЧ
Наставник "Лиона" прокомментировал возможный уход Мемфиса
Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия прокомментировал слухи насчет
"Мемфис – первоклассный игрок. Он фантастический футболист, который недавно перенес операцию. Если он сможет провести новый сезон в составе "Лиона", мы будем гораздо сильнее.
После этого, если у него появится возможность играть в команде, созданной для победы в Лиге чемпионов, я лично отвезу его туда на своей машине", – рассказал Гарсия.
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Источник:Marca
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