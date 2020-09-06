Руди Гарсия: Я сам отвезу Депая в команду, в которой он сможет бороться за победу в ЛЧ

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия прокомментировал слухи насчет ухода вингера Мемфиса Депая из стана "олимпийцев".

"Мемфис – первоклассный игрок. Он фантастический футболист, который недавно перенес операцию. Если он сможет провести новый сезон в составе "Лиона", мы будем гораздо сильнее.

После этого, если у него появится возможность играть в команде, созданной для победы в Лиге чемпионов, я лично отвезу его туда на своей машине", – рассказал Гарсия.