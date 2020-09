Леонардо: Неймар и Мбаппе? У ПСЖ есть сразу два лучших игрока мира после Месси и Роналду

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо поделился своим мнением о форвардах парижан Неймаре и Килиане Мбаппе. Цитирует функционера Goal со ссылкой на Canal+. Также он прокомментировал потенциальный трансфер Эдуардо Камавинги из "Ренна".

Leonardo [PSG] to Canal+ “Messi tempted us, yes. But now all the top clubs need to sell players. Camavinga? His price was €90m before COVID... he is a player we are watching”. ???? #PSG #transfers