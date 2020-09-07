Очередной случай заболевания. У Мбаппе диагностирован коронавирус

В "ПСЖ" эпидемия коронавируса. Сразу шесть игроков заразились вирусной болезнью.

Однако на этом случаи не прекратились. Сегодня позитивный тест сдал Килиан Мбаппе. Сейчас он находится в расположении сборной Франции и пропустит завтрашнюю игру с Хорватией.

The latest player positive for #COVID19. Kylian Mbappe. pic.twitter.com/4kwVqs2jLU — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) September 7, 2020

Отметим также, что "ПСЖ" стартует в Лиге 1 10-го сентября. Однако из-за частых вспышек встречу могут перенести.