Франция
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Очередной случай заболевания. У Мбаппе диагностирован коронавирус
В Лиге Наций он не сыграет
В "ПСЖ" эпидемия коронавируса. Сразу шесть игроков заразились вирусной болезнью.
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Однако на этом случаи не прекратились. Сегодня позитивный тест сдал Килиан Мбаппе. Сейчас он находится в расположении сборной Франции и пропустит завтрашнюю игру с Хорватией.
The latest player positive for #COVID19. Kylian Mbappe. pic.twitter.com/4kwVqs2jLU— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) September 7, 2020
Отметим также, что "ПСЖ" стартует в Лиге 1 10-го сентября. Однако из-за частых вспышек встречу могут перенести.
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Комментарии (1)
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pantaras (Київ)
07.09.2020 в 22:55
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