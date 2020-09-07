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Очередной случай заболевания. У Мбаппе диагностирован коронавирус

Франция
(1 голосов)

В Лиге Наций он не сыграет

Очередной случай заболевания. У Мбаппе диагностирован коронавирус
UA-Футбол
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В "ПСЖ" эпидемия коронавируса. Сразу шесть игроков заразились вирусной болезнью.

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Однако на этом случаи не прекратились. Сегодня позитивный тест сдал Килиан Мбаппе. Сейчас он находится в расположении сборной Франции и пропустит завтрашнюю игру с Хорватией.

Отметим также, что "ПСЖ" стартует в Лиге 1 10-го сентября. Однако из-за частых вспышек встречу могут перенести.

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В статье: Франция Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе коронавирус
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Комментарии (1)
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pantaras (Київ)
07.09.2020 в 22:55
Ого! А со скороткими в Лиге наций он контактировал?
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