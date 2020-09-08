Рафаэл бесплатно перешел из Лиона в Башакшехир

Правый защитник "Лиона" Рафаэл согласился на досрочный разрыв контракта с клубом и подписался в стамбульском "Башакшехире". Его договор с турками рассчитан на два года с опцией продления на третий.

30-летний бразилец выступал на "Люмьере" пять лет и провел за клуб 139 матчей (2 гола), но постепенно выпал из основы. В минувшем сезоне Рафаэл был лишь третьим выбором на позиции правого бека после Лео Дюбуа и Кенни Тете.

При этом в молодые годы Рафаэл выступал за "Манчестер Юнайтед" и вызывался в сборную Бразилии.

Летом "Башакшехир" не продлил контракты с группой ветеранов - Робиньо, Гекханом Инлером и Гаэлем Клиши.