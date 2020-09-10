Пари Сен-Жермен планирует арендовать защитника Ромы

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци может присоединиться к французскому "Пари Сен-Жермен" на правах аренды. Сообщается, что стороны уже договорились об условиях, футболисту осталось пройти медобследование и поставить свою подпись под трудовым договором.

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По информации итальянских и французских СМИ, 10 сентября Флоренци отправится в Париж для завершения всех формальностей.

Напомним, Алессандро начинал карьеру в "Роме". В прошлом сезоне он выступал за "Валенсию" на правах аренды. Всего за "волков" защитник сыграл 280 матчей, забил 38 голов и отдал 32 результативных передачи.