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Пари Сен-Жермен планирует арендовать защитника Ромы

Франция
(1 голосов)

Фамилия у него ассоциируется не с Римом, а другим итальянским городом

Пари Сен-Жермен планирует арендовать защитника Ромы
Новина українською

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци может присоединиться к французскому "Пари Сен-Жермен" на правах аренды. Сообщается, что стороны уже договорились об условиях, футболисту осталось пройти медобследование и поставить свою подпись под трудовым договором.

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По информации итальянских и французских СМИ, 10 сентября Флоренци отправится в Париж для завершения всех формальностей.

Напомним, Алессандро начинал карьеру в "Роме". В прошлом сезоне он выступал за "Валенсию" на правах аренды. Всего за "волков" защитник сыграл 280 матчей, забил 38 голов и отдал 32 результативных передачи.

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В статье: Рома (Рим) Алессандро Флоренци Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
L'Équipe

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