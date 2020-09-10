Франция
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Экс-вратарь Арсенала подпишет контракт с Монако
Минувший сезон он провел в Рединге
Голкипер Вито Манноне станет игроком "Монако". 32-летний итальянец подпишет контракт на два года, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Последним клубом Манноне был "Рединг", который он покинул летом по истечении срока действия контракта.
Голкипер является воспитанником лондонского "Арсенала" и провел за "канониров" 23 матча. Также он играл в "Барнсли", "Халл", "Сандерленд", "Миннесоту Юнайтед" и "Эсбьерг".
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