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Экс-вратарь Арсенала подпишет контракт с Монако

Франция
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Минувший сезон он провел в Рединге

Экс-вратарь Арсенала подпишет контракт с Монако
Новина українською

Голкипер Вито Манноне станет игроком "Монако". 32-летний итальянец подпишет контракт на два года, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Последним клубом Манноне был "Рединг", который он покинул летом по истечении срока действия контракта.

Голкипер является воспитанником лондонского "Арсенала" и провел за "канониров" 23 матча. Также он играл в "Барнсли", "Халл", "Сандерленд", "Миннесоту Юнайтед" и "Эсбьерг".

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В статье: Арсенал (Лондон) Монако Вито Манноне Монако (Франция)
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