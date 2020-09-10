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Скандально известный босс Марселя избран президентом Лиги 1

Франция
(1 голосов)

Неоднозначное назначение

Скандально известный босс Марселя избран президентом Лиги 1
Новина українською

Экс-президент "Марселя" Венсан Лабрюн выиграл выборы президента французской лиги профессионального футбола (LFP), набрав 45% голосов на выборах, информирует L’Equipe.

Второе место в голосовании занял 75-летний Мишель Денизо, творец чемпионского "ПСЖ" середины 90-х.

Предыдущий президент LFP Натали Буа де ла Тур последнее время подвергалась жесткой критике со стороны клубов из-за слабого лоббирования их интересов в условиях эпидемии коронавируса. В результате решения властей отменить чемпионат один только "Лион" потерял свыше 100 млн евро.

Лабрюн начинал карьеру в сфере медиа. В большой футбол он пришел в 2008 году, став советником тогдашнего владельца "Марселя" Робера Луи-Дрейфуса, а спустя три года занял кресло президента, которое удерживал до 2016-го. При этом правление Лабрюна на "Велодроме" ознаменовалось финансовым кризисом и ростом коррупции в клубе. Как результат, в сезоне-2015/16 "Марсель" занял лишь 13-е место.

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В статье: Лига 1 Марсель Чемпионат Франции Венсан Лабрюн
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