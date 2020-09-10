Ланс - ПСЖ 1:0. Обескровленный чемпион начинает сезон с поражения

"ПСЖ" поехал в Ланс без заболевших на коронавирус Мбаппе, Ди Марии, Неймара, Наваса, Икарди, Паредеса и Маркиньоса. То есть, по сути без всех лидеров, кроме Верратти.

Это обернулось на поле катастрофой. Из привычных атрибутов игры у парижан сохранился только контроль мяча - на некоторых отрезках он достигал 70%. Но что толку, если это владение было стерильным и не таило в себе опасности для хозяев? Юные Калимуэндо и Руис-Атиль совершенно затерялись на поле, но с них и спрос невелик. Больше удивила пассивность Сарабии, который отыграл ничуть не лучше детворы.

Статистика говорит, что за всю игру "ПСЖ" нанес аж один удар в створ, но и тот не вспомнить. Голевых шансов у Парижа не было вообще.

Новичок элиты "Ланс" тоже не фонтанировал яркими решениями в нападении, но брал свое настойчивостью и прессингом. Так, в первом тайме Ганаго попал в штангу после хорошего сольного прохода вдоль линии штрафной. Но главные события матча развернулись после перерыва.

Хозяева вышли из раздевалки с таким желанием забить, что буквально подавили "ПСЖ", заставив его отбиваться от тучи простых навесов и прострелов. И Париж вскоре дрогнул. Молодой вратарь Булка в простой ситуации отпасовал прямо на Ганаго - и Игнатиус мастерски наказал поляка за ошибку.

Были у "Ланса" и другие стопроцентные шансы, но Банза с трех метров не сложился как следует для удара головой, а вышедший на замену Сотока в убойной ситуации зачем-то начал делать скидку.

Такая расточительность могла закончиться для хозяев плачевно. Но не закончилась. Париж сегодня был слишком слаб даже для ничьей с новичком элиты. Без основных игроков атаки команда Томаса Тухеля вообще не понимает, что ей делать на чужой половине. А без Маркиньоса еще и обороняется неубедительно.

"Ланс" же можно только поздравить. Второй тур подряд команда Франка Эса показывает очень цельный, продуманный футбол, и если с "Ниццей" не повезло, то здесь звезды сошлись. Молодцы.

Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "ПСЖ" - 1:0

Гол: Ганаго, 57

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Медина - Мишлен, Дюкуре (Маурисио, 83), Перес, Силла (Бура, 84)- Какута (Каюзак, 71) - Ганаго (Жан, 71), Банза (Сотока, 65)

"ПСЖ": Булка - Курзава, Керер, Кимпембе (Дьялло, 74), Бернат (Баккер, 84) - Эррера, Гуйе, Верратти - Сарабия, Калимуэндо (Хесе, 74), Руис-Атиль (Дагба, 68)

Предупреждения: Дюкуре, 44, Сотока, 70 - Сарабия, 38, Бернат, 78