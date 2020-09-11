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Подобного не было 14 лет: ПСЖ владел мячом в матче с Лансом почти 80% времени и проиграл

Франция
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Мбаппе на вас нет

Подобного не было 14 лет: ПСЖ владел мячом в матче с Лансом почти 80% времени и проиграл
Новина українською

Вчера в рамках выездного поединка 2-тура Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" проиграл "Лансу" (0:1). Отметим, что команда Тухеля вышла на поле без Мбаппе, Неймара, Маркиньоса, Ди Марии и Наваса.

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Интересно, что "Ланс" владел мячом 21,9% времени – данный показатель является антирекордом для победителя поединка Лиги 1 за 14 лет. Последний раз подобное случалось в сезоне-2006/07, именно тогда аналитики начали фиксировать соответствующую статистику.

Напомним, в прошлом сезоне "Пари Сен-Жермен" стал чемпионом Франции и дошел до финала главного клубного европейского турнира, где уступил мюнхенской "Баварии" (0:1).

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В статье: Лига 1 Чемпионат Франции Пари Сен-Жермен (Париж) Ланс Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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