Подобного не было 14 лет: ПСЖ владел мячом в матче с Лансом почти 80% времени и проиграл

Вчера в рамках выездного поединка 2-тура Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" проиграл "Лансу" (0:1). Отметим, что команда Тухеля вышла на поле без Мбаппе, Неймара, Маркиньоса, Ди Марии и Наваса.

Интересно, что "Ланс" владел мячом 21,9% времени – данный показатель является антирекордом для победителя поединка Лиги 1 за 14 лет. Последний раз подобное случалось в сезоне-2006/07, именно тогда аналитики начали фиксировать соответствующую статистику.

