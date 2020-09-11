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Без Неймара и Мбаппе нет Парижа. Ланс - ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча
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"ПСЖ" поехал в Ланс без Неймара, Мбаппе и еще пяти суперзвезд - у всех позитивные тесты на коронавирус. Но, конечно, и в таком виде чемпион обязан был увозить хотя бы ничью.
"Ланс" не придумывал велосипед - команда Франка Эса четко отыграла в защите, а в атаке положилась на банальные фланговые навесы и прессинг. В одном из эпизодов он принес результат - Париж подвел третий вратарь Марцин Булка. Похоже, это конец перспективам поляка в "ПСЖ", если таковые вообще были.
"Ланс" - "ПСЖ" - 1:0
Гол: Ганаго, 57
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Комментарии (1)
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Древний (Кривой Рог)
11.09.2020 в 14:33
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