Без Неймара и Мбаппе нет Парижа. Ланс - ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча

"ПСЖ" поехал в Ланс без Неймара, Мбаппе и еще пяти суперзвезд - у всех позитивные тесты на коронавирус. Но, конечно, и в таком виде чемпион обязан был увозить хотя бы ничью.

"Ланс" не придумывал велосипед - команда Франка Эса четко отыграла в защите, а в атаке положилась на банальные фланговые навесы и прессинг. В одном из эпизодов он принес результат - Париж подвел третий вратарь Марцин Булка. Похоже, это конец перспективам поляка в "ПСЖ", если таковые вообще были.

"Ланс" - "ПСЖ" - 1:0

Гол: Ганаго, 57