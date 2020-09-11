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Снова в деле. Неймар излечился от COVID-19

Франция
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Вчера его очень не хватало

Снова в деле. Неймар излечился от COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ", который совсем недавно играл в финале Лиги Чемпионов, вчера не сумел победить в стартовом туре Лиги 1. Все из-за большого количества футболистов с COVID-19, которые не были доступны.

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Однако уже сейчас лидеры начинают возвращаться. Бразилец Неймар признался, что уже приступил к тренировкам, что означает его исцеление от вирусной болезни.

Неймар сможет вернуться в игру уже в это воскресенье, когда состоится матч против "Марселя".

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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