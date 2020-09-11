Снова в деле. Неймар излечился от COVID-19

"ПСЖ", который совсем недавно играл в финале Лиги Чемпионов, вчера не сумел победить в стартовом туре Лиги 1. Все из-за большого количества футболистов с COVID-19, которые не были доступны.

Однако уже сейчас лидеры начинают возвращаться. Бразилец Неймар признался, что уже приступил к тренировкам, что означает его исцеление от вирусной болезни.

Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON ???? #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

Неймар сможет вернуться в игру уже в это воскресенье, когда состоится матч против "Марселя".