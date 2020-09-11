  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Официально: ПСЖ подписывает правого защитника Ромы
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: ПСЖ подписывает правого защитника Ромы

Франция
(1 голосов)

Замена для Менье

Официально: ПСЖ подписывает правого защитника Ромы
UA-Футбол
Новина українською

Французский "ПСЖ" официально объявил о подписании контракт с Алессандро Флоренци.

Читайте такжеКапитан возвращается в Рим: Валенсия не стала выкупать Флоренци

Итальянский защитник отправился в Париж по арендной сделки, за которую "Рому" получит один миллион. Летом 2021-го чемпион Франции будет иметь шанс выкупить Алессандро за девять миллионов.

Отметим, что Флоренци перестал попадать в основу "Ромы" после прихода Фонсеки. Последние полгода он играл за "Валенсию".

В составе "ПСЖ" итальянец заменит Томаса Менье, который перешел в "Боруссию".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Алессандро Флоренци Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...