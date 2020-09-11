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Официально: ПСЖ подписывает правого защитника Ромы
Замена для Менье
Французский "ПСЖ" официально объявил о подписании контракт с Алессандро Флоренци.
Итальянский защитник отправился в Париж по арендной сделки, за которую "Рому" получит один миллион. Летом 2021-го чемпион Франции будет иметь шанс выкупить Алессандро за девять миллионов.
????2⃣4⃣ #WelcomeToParis— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2020
❤️???? #ICICESTPARIS pic.twitter.com/esG9NWwoDb
Отметим, что Флоренци перестал попадать в основу "Ромы" после прихода Фонсеки. Последние полгода он играл за "Валенсию".
В составе "ПСЖ" итальянец заменит Томаса Менье, который перешел в "Боруссию".