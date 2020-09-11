Официально: ПСЖ подписывает правого защитника Ромы

Французский "ПСЖ" официально объявил о подписании контракт с Алессандро Флоренци.

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Итальянский защитник отправился в Париж по арендной сделки, за которую "Рому" получит один миллион. Летом 2021-го чемпион Франции будет иметь шанс выкупить Алессандро за девять миллионов.

Отметим, что Флоренци перестал попадать в основу "Ромы" после прихода Фонсеки. Последние полгода он играл за "Валенсию".

В составе "ПСЖ" итальянец заменит Томаса Менье, который перешел в "Боруссию".