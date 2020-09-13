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Мбаппе сообщил ПСЖ, что собирается покинуть клуб в конце сезона

Франция
(1 голосов)

Француз жаждет новых вызовов

Мбаппе сообщил ПСЖ, что собирается покинуть клуб в конце сезона
Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе уведомил свой клуб о желании уйти по окончании сезона 2020/21.

Как сообщает The Times, Мбаппе отклонил несколько предложений "ПСЖ" о новом контракте на улучшенных условиях. Килиан сообщил спортивному директору клуба Леонардо, что этот сезон станет его последним на "Стад де Франс".

21-летний француз, забивший 77 голов в 102 матчах Лиги 1, планирует отправиться в Ла Лигу или Премьер-Лигу. На игрока претендуют "Реал", "Барселона" и "Ливерпуль". Также в борьбу за Мбаппе может вступить "Манчестер Юнайтед", о чем The Times сообщил близкий друг нападающего.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
13.09.2020 в 11:32
Луческу пришел - Мбаппе решил переходить. Усиление у Динамо серьезное
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Red_Cat (Салоники)
13.09.2020 в 11:16
сейчас у мадридастов поразрывает пердаки
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