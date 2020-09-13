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Мбаппе сообщил ПСЖ, что собирается покинуть клуб в конце сезона
Француз жаждет новых вызовов
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе уведомил свой клуб о желании уйти по окончании сезона 2020/21.
Как сообщает The Times, Мбаппе отклонил несколько предложений "ПСЖ" о новом контракте на улучшенных условиях. Килиан сообщил спортивному директору клуба Леонардо, что этот сезон станет его последним на "Стад де Франс".
21-летний француз, забивший 77 голов в 102 матчах Лиги 1, планирует отправиться в Ла Лигу или Премьер-Лигу. На игрока претендуют "Реал", "Барселона" и "Ливерпуль". Также в борьбу за Мбаппе может вступить "Манчестер Юнайтед", о чем The Times сообщил близкий друг нападающего.
Контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года.