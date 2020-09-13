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Лилль - Метц 1:0. Доги выходят на первое место

Франция
(1 голосов)

Выстраданная победа

Лилль - Метц 1:0. Доги выходят на первое место
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне "Метц" удержал на "Пьер Моруа" нули на табло. Сегодня до повторения того результата гостям не хватило пяти минут.

Вышедший на замену Луис Араужо забил после эффектной комбинации с участием Брадарича и Бамба, и этот мяч подытожил усилия всей команды. "Лилль" не выглядел чересчур ярко в первом тайме, но когда "Метц" немного подустал, Бамба и Йылмаз начали создавать опасность на регулярной основе.

В итоге "Доги" закончили матч с 7 ударами в створ ворот против всего одного у гостей. Проще говоря, у "Метца" сегодня вообще не было реальных шансов забить.

"Лилль" же помимо гола Араужо мог забивать как минимум трижды, но удары Дэвида и Бамба потащил Укиджа, а все тот же Араужо в эндшпиле с носка пробил мимо.

Благодаря сегодняшней победе подопечные Кристофа Гальтье поднялись на первое место в лиге - у них 7 очков в 3 турах. Догнать их уже сегодня могут "Монако", "Ренн" и "Нант", если выиграют свои матчи. Касательно "Метца", то у него два минимальных поражения в двух турах при катастрофично беззубой игре. Что-то надо делать Венсану Оньону с нападением, иначе будет беда.

Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Метц" - 1:0

Гол: Араужо, 88

"Лилль": Меньян - Пье (Челик, 83), Фонте, Ботман, Брадарич - Иконе (Араужо, 73), Андре (Языджи, 87), Сумаре, Бамба - Йылмаз, Дэвид (Веа, 83)

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе, Фофана (Гуйе, 90+2), Юдоль - Маига, Пажо, Ангбан (Яд 90+1), Нгуэтте (Чимбембе, 90+2) - Ньян (Дьялло, 67)

Предупреждения: Пье, 31, Брадарич, 57, Андре, 80, Челик, 84 - Маига, 20, Бронн, 36, Пажо, 43, Сентонз, 75

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В статье: "Метц" Лилль Луис Араужо
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