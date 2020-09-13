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Лилль - Метц 1:0. Доги выходят на первое место
Выстраданная победа
В прошлом сезоне "Метц" удержал на "Пьер Моруа" нули на табло. Сегодня до повторения того результата гостям не хватило пяти минут.
Вышедший на замену Луис Араужо забил после эффектной комбинации с участием Брадарича и Бамба, и этот мяч подытожил усилия всей команды. "Лилль" не выглядел чересчур ярко в первом тайме, но когда "Метц" немного подустал, Бамба и Йылмаз начали создавать опасность на регулярной основе.
В итоге "Доги" закончили матч с 7 ударами в створ ворот против всего одного у гостей. Проще говоря, у "Метца" сегодня вообще не было реальных шансов забить.
"Лилль" же помимо гола Араужо мог забивать как минимум трижды, но удары Дэвида и Бамба потащил Укиджа, а все тот же Араужо в эндшпиле с носка пробил мимо.
Благодаря сегодняшней победе подопечные Кристофа Гальтье поднялись на первое место в лиге - у них 7 очков в 3 турах. Догнать их уже сегодня могут "Монако", "Ренн" и "Нант", если выиграют свои матчи. Касательно "Метца", то у него два минимальных поражения в двух турах при катастрофично беззубой игре. Что-то надо делать Венсану Оньону с нападением, иначе будет беда.
Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" - "Метц" - 1:0
Гол: Араужо, 88
"Лилль": Меньян - Пье (Челик, 83), Фонте, Ботман, Брадарич - Иконе (Араужо, 73), Андре (Языджи, 87), Сумаре, Бамба - Йылмаз, Дэвид (Веа, 83)
"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе, Фофана (Гуйе, 90+2), Юдоль - Маига, Пажо, Ангбан (Яд 90+1), Нгуэтте (Чимбембе, 90+2) - Ньян (Дьялло, 67)
Предупреждения: Пье, 31, Брадарич, 57, Андре, 80, Челик, 84 - Маига, 20, Бронн, 36, Пажо, 43, Сентонз, 75