Лига 1. Ренн и Монако дожимают, Ланс не перестает удивлять

Очень равный, боевой матч прошел сегодня на "Раймон Копа". "Анже" больше владел мячом, острее атаковал и чаще бил, но "Реймс" глубоко окопался в защите и пробить ее долго не удавалось.

Даже с пенальти Стефан Баокен не смог переиграть Предрага Райковича - к слову, сербский вратарь отбил уже 5-й пенальти из 6-ти во французском чемпионате. Но постоянно везти "Реймсу" не могло, и спустя десяток минут все тот же Баокен таки попал куда надо.

В концовке еще один мяч со штрафного мог отгрузить Фульжини, но попал в штангу. "Реймс" же отбегал как-то стерильно и заслуженно проиграл. У команды Давида Гийона одно очков в трех турах - и это серьезный повод задуматься. "Анже", в свою очередь, добыл вторую минимальную победу за месяц. Годы идут, а методы Стефана Мулена не меняются.

Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Реймс" - 1:0

Гол: Баокен, 55

"Анже": Бернардони - Бамба, И. Траоре, Тома, Думбия - Сантамария - Капель (Тиуб, 71), Фульжини, Мангани (Кулибали, 70), Бобишон (Павлович, 63) - Баокен (Дьони, 78)

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Маресич, Конан - Кафаро (Кутеса, 46), Кассама (Бериша, 61), Шавалерен (Динжом, 76), Зенели (Мунетси, 46) - Э. Туре, Диа

Предупреждения: Баокен, 19, Тома, 52, Фульжини, 90+1 - Э. Туре, 49, Мунетси, 90+1

Удаления: Тома, 60 - Фаэс, 42

"Дижон" мощно по своим меркам скупился за время международной паузы, но его новички вышли на поле только в перерыве и мало что показали. А Ассале и вовсе заработал красную и подвел всех.

"Брест" же выглядел и солиднее, и предприимчивее. Команде Оливье Далль’Ольо сильно не повезло в прошлом туре с "Марселем", а вот здесь она свое не отпустила. Особенно крутым вышел гол от Ирвина Кардона в добавленное время - ну чисто в стиле Златана. Посмотрите, не пожалеете.

Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Брест" - 0:2

Голы: Перро, 42, Кардона, 90+5

"Дижон": Гомис - Шафик, Манга, Пансо (Юнусса, 80), Чала - Мари (Ассале, 46), Папе Диоп (Лаутоа, 46), Ндонг - Эбимбе, Филипп (Саммаритано, 63), Добре (Целина, 46)

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль (Фуссурье, 21), Эрель (Шардоне, 73), Дювернь, Перро - Дьялло, Белькебла (Батоккьо, 24) - Ле Дуарон (Мбок, 46), Шарбонье, Февр (Кардона, 73) - Мунье

Предупреждение: Папе Диоп, 19

Удаление: Ассале, 55

В четверг "Ланс" обыграл второй состав "ПСЖ", владея мячом около 20% времени, а уже сегодня показал, что умеет действовать в другом ключе и бить равных себе.

"Хеки" открыли счет в матче, но дальше гости полностью перехватили инициативу и за 90 минут нанесли вдвое больше ударов в створ - 6 против 3. С качеством у подопечных Франка Эса тоже все было в порядке - Ганаго разобрался с защитой, как большой мастер. "Ницца" много потеряла, отпустив его в "Ланс".

Единственное разочарование для гостей сегодня - красная карточка Лоика Баде. 20-летний защитник успел прослыть одним из главных талантов оборонительного плана во всей Лиге 1, без него "Лансу" будет непросто.

Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Ланс" - 2:3

Голы: Грбич, 14, Висса, 90+2 (с пенальти) - Какута, 31 (с пенальти), Медина, 34, Ганаго, 63

"Лорьян": Нарди - Мендес (Чалоба, 82), Лапорт, Морель, Ле Гофф - Буасгар, Лемуан (Бозок, 74), Марво (Ле Фее, 64) - Диарра (Абержель, 46), Грбич, Висса

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Медина - Клаусс (Мишлен, 57), Каюзак (Перес, 71), Дюкуре, Бура (Силла, 85) - Какута (Маурисио, 71) - Жан (Ганаго, 57), Сотока

Предупреждения: Буасгар, 6, Лапорт, 30, Диарра, 45, Ле Фее, 65 - Каюзак, 49, Баде, 79

Удаление: Баде, 90+2

"Ним" едва не прыгнул выше головы, между прочим. У "Крокодилов" нету состава, чтобы на равных играть с представителем Франции в ЛЧ, но в итоге победа "Ренна" висела на волоске.

На красивый дубль от Гирасси (особенно первый гол - просто конфетка) хозяева ответили не менее эффектными мячами от Кубаса и Ферхата. В итоге же игру сделала замена Камавинги на Бурижо. Бенжамен сперва прекрасно подал со штрафного на ногу Агеру, а потом сам пробил Рейне в контратаке.

Отмечаем, что у "Ренна" не играл основной вратарь Эдуар Менди - он в полушаге от "Челси". Кроме того, не попал даже в заявку форвард Мбайе Ньянг, который вроде как хочет уйти в топ-клубы, но только топ-клубы не хотят его покупать. Плохая ситуация для сенегальца. Если Гирасси продолжит решать, он даже в "Ренне" никому будет не нужен.

Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Ренн" - 2:4

Голы: Кубас, 36, Ферхат, 55 - Гирасси, 12, 39, Агер, 72, Бурижо, 90+7

"Ним": Рейне - Рипар, Ландре, Мартинес, Мелинг - До (Фомба, 80), Кубас - Ферхат, Бенраху (Ру, 80), Филиппото (Алакуш, 46, Бриансон, 80) - Денки (Коне, 56)

"Ренн": Сален - Траоре (Соппи, 79), Да Сильва, Агер, Мауасса - Камавинга (Бурижо, 64), Нзонзи, Мартен - Рафинья (Гбохо, 88), Гирасси (Юну, 79), Те (Дель Кастильо, 79)

Предупреждения: Денки, 50, Рипар, 72 - Мауасса, 27, Камавинга, 60, Нзонзи, 60, Бурижо, 79, Да Сильва, 85, Сален, 90+5

Монегаски добыли вторую победу в сезоне - и опять она получилась очень нервной. Хотя уровень нынешнего "Нанта" к такому уровню накала особо и не располагал.

"Монако" быстро открыл счет благодаря хлесткому удару в касание от Софьяна Диопа - для 20-летнего хавбека это первый мяч в элите в жизни. Затем благодаря великолепным пасам от Фабрегаса у хозяев было еще 4-5 хороших шансов, чтобы забить, но Фолланд и Бен-Йеддер упустили все.

"Нант" в концовке первого тайма ответил тем же - Саймон умудрился не попасть в створ с трех метров. А вот Людовик Блас столь расточительным не был - и с паса Аппиа красиво пробил мимо Маецкого.

Дело пахло жаренным для монегасков, но сработали замены. Оньекуру (играющий в очень амбициозной майке с именем "Henry") и Жеббель организовали симпатичный гол в контратаке спустя три минуты после появления на поле. В дальнейшем "Монако" своего уже не отпустил и, таким образом, установил на верху таблицы триумвират - кроме монегасков по 7 очков также у "Лилля" и "Ренна".

Монте-Карло. "Стад Луи ІІ"

"Монако" - "Нант" - 2:1

Голы: Диоп, 5, Жеббель, 65 - Блас, 61

"Монако": Маецкий - Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Балло Туре - Чуамени, Фабрегас (Йоветич, 90), Диоп - Желсон Мартинш (Жеббель, 62), Бен-Йеддер (Пеллегри, 78), Фолланд (Оньекуру, 62)

"Нант": Лафон - Аппиа, Жиротто, Паллуа, Чиривелья, А. Туре (Менди, 61) - Бамба (Эмон, 73), Блас (Ндилу, 90), Саймон - Коло

Предупреждения: Диоп, 7, Чуамени, 11, Жеббель, 68 - А. Туре, 9