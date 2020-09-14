ПСЖ - Марсель 0:1. Париж проигрывает Ле Классико впервые за 9 лет

Очень нервным и полным единоборств вышло очередное Ле Класико - в лучших традициях матчей "ПСЖ" с "Марселем". Еще в прошлом сезоне Париж дома не заметил провансальцев и победил 4:0. Но в этот раз болезнь Мбаппе оставила гостям шансы.

Карточки и грубые фолы пошли с самого старта - уже на 10-й минуте Пайет и Неймар столкнулись лбами; через три минуты Флоренци снес Амави; до этого Сакаи без церемоний принял Неймара сзади в ахилл. Игра разбилась на эпизоды и стычки - и это как раз то, чего добивался "Марсель". Переиграть "ПСЖ" в открытом футболе у южан не было шансов, поэтому они поставили на бойцовские качества и мелкие провокации.

Тактика работала. Первые реально голевые моменты у "ПСЖ" пошли ближе к 60-й минуты, когда южане сильно подустали. В первом тайме Париж владел мячом, но создать особо ничего не мог. Неймар и Ди Мария не дотягивали до себя лучших образцов - сказывались последствия коронавируса.

"Марсель" же забил с первой попытки - Пайет от центра поля навесом отыграл всю защиту "ПСЖ", и Товен в упор расстрелял Рико. Вышло красиво.

"Парк де Пренс" люто освистывал Пайета, но без толку - тот зарабатывал штрафные и помог "Марселю" дотянуть до перерыва. А сразу после передышки "ПСЖ" снова попер вперед - и в этот раз даже опаснее, нежели в первом тайме.

Самый удобный шанс забить потерял Сарабия - пробивал с десяти метров, но Манданда не Куртуа, и "домик" закрыл. Неймар хорошо бил с рикошетом - но опять Стив был на месте. Ди Мария даже отправил мяч в сетку, но с метрового офсайда. А потом случился очень неприятный эпизод не только для южан, но и для всего футбола. Судьи отменили гол "Марселя" из-за офсайда у Товена, но повтор показал, что его не было. Тем не менее, арбитр Жером Бризар быстро заиграл эпизод, даже не обратившись к ВАР. Не первый и, вероятно, не последний такой момент с участием "ПСЖ" в Лиге 1.

Будь у "Марселя" менее сплоченная команда, он бы мог и дрогнуть, но гости вышли сражаться - и, произведя замены, рубились дальше. Неймар был близким к тому, чтобы их огорчить, но самую малость не успел на прострел. А больше особо ничего и не было - только потасовка с пятью красными в концовке.

"Марсель" добыл первую победу в Ле Класико с 2011 года - причем сразу в гостях. Андре Виллаш-Боаш перевернул ситуацию во Франции, это точно. С другой стороны, "ПСЖ" стартовал в чемпионате с двух подряд поражений впервые с 1984 года. Да, коронавирус, потери и все такое, но не по-чемпионски получается.

Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Марсель" - 0:1

Гол: Товен, 31

"ПСЖ": Серхио Рико - Флоренци (Дагба, 84), Керер, Кимпембе, Бернат (Курзава, 84) - Эррера (Дракслер, 61), И. Гуйе, Верратти (Паредес, 71) - Сарабия, Ди Мария, Неймар

"Марсель": Манданда - Сакаи, А. Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Ронжье, Камара, П. Гуйе (Бенедетто, 58) - Товен (Жермен, 77), Лопес (Строотман, 68), Пайет (Радоньич, 77)

Предупреждения: Неймар, 11, Флоренци, 13, Бернат, 52, Паредес, 72, Ди Мария, 74 - Сакаи, 7, Пайет, 11, П. Гуйе, 38, А. Гонсалес, 50, Лопес, 61, Строотман, 90+1

Удаления: Курзава, 90+7, Паредес, 90+7, Неймар, 90+9 - Амави, 90+7, Бенедетто, 90+7