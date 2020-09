"Хочу увидеть повтор, где меня называют обезьяной". Неймар ударил игрока Марселя за расизм

Нападающий "Пари Сен-Жермер" Неймар после удаления в матче с "Марселем" (0:1) обвинил в своем Твиттере защитника провансальцев Альваро Гонсалеса в расизме. Напомним, в потасовке под занавес встречи бразильский исполнитель ударил Альваро Гонсалеса кулаком по голове.

Уходя с поля, Неймар рассказал резервному судье, что Альваро обозвал его "гребаным черным" и "грязной обезьяной". В первом тайме у Гонсалеса случился конфликт с хавбеком "ПСЖ" Ди Марией: испанец утверждал, что Анхель плюнул в его сторону.

Neymar tells the fourth official there was a racist incident after receiving his marching orders...



We expect to hear much more fallout from tonight's Le Classique. pic.twitter.com/U6ELYKNaXp