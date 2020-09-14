Виллаш-Боаш: Тухель? Мы назвали друг друга дерьмом и я спросил, не играл ли он в лотерею перед Аталантой

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал о разговоре с наставником "Пари Сен-Жермен" Томасом Тухелем после матча третьего тура чемпионата Франции. Напомним, провансальцы одолел парижан со счетом 0:1. Цитирует АВБ Goal.com и AS.

"Тухель повернулся ко мне и сказал: "Тебе следует сыграть в лотерею". Я ответил: "Ты играл в лотерею перед матчем с "Аталантой"? Тем не менее, я очень уважаю его. Перепалка? Там были обычные оскорбления: "Ты дерьмо", "Нет, ты дерьмо". Очевидно, что рано или поздно "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов – нельзя вложить 1,5 миллиарда долларов в команду и не выиграть этот трофей".