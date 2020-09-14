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Виллаш-Боаш: Тухель? Мы назвали друг друга дерьмом и я спросил, не играл ли он в лотерею перед Аталантой

Франция
(2 голосов)

Шутник Андре

Виллаш-Боаш: Тухель? Мы назвали друг друга дерьмом и я спросил, не играл ли он в лотерею перед Аталантой
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Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал о разговоре с наставником "Пари Сен-Жермен" Томасом Тухелем после матча третьего тура чемпионата Франции. Напомним, провансальцы одолел парижан со счетом 0:1. Цитирует АВБ Goal.com и AS.

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"Тухель повернулся ко мне и сказал: "Тебе следует сыграть в лотерею". Я ответил: "Ты играл в лотерею перед матчем с "Аталантой"? Тем не менее, я очень уважаю его. Перепалка? Там были обычные оскорбления: "Ты дерьмо", "Нет, ты дерьмо". Очевидно, что рано или поздно "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов – нельзя вложить 1,5 миллиарда долларов в команду и не выиграть этот трофей".

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" одержал волевую победу в матче с "Аталантой", забив два гола под занавес встречи (2:1). Во вчерашнем поединке "ПСЖ" – "Марсель" судья Жером Брисар показал 17 карточек (12 желтых и 5 красных) – это рекорд Лиги 1 в XXI веке.

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Марсель (Франция) Томас Тухель Марсель Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Марсель)
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Источник:
Goal.com

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