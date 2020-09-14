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Виллаш-Боаш: Тухель? Мы назвали друг друга дерьмом и я спросил, не играл ли он в лотерею перед Аталантой
Шутник Андре
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал о разговоре с наставником "Пари Сен-Жермен" Томасом Тухелем после матча третьего тура чемпионата Франции. Напомним, провансальцы одолел парижан со счетом 0:1. Цитирует АВБ Goal.com и AS.
"Тухель повернулся ко мне и сказал: "Тебе следует сыграть в лотерею". Я ответил: "Ты играл в лотерею перед матчем с "Аталантой"? Тем не менее, я очень уважаю его. Перепалка? Там были обычные оскорбления: "Ты дерьмо", "Нет, ты дерьмо". Очевидно, что рано или поздно "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов – нельзя вложить 1,5 миллиарда долларов в команду и не выиграть этот трофей".
???? André Villas-Boas : « Tuchel m’a dit : "Tu devrais jouer au loto" je lui ai répondu : "Tu as joué au Loto avant l’Atalanta ?" [...] Mais j’ai beaucoup de respect pour lui. »#PSGOM pic.twitter.com/yQqfIo29SQ— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 13, 2020
Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" одержал волевую победу в матче с "Аталантой", забив два гола под занавес встречи (2:1). Во вчерашнем поединке "ПСЖ" – "Марсель" судья Жером Брисар показал 17 карточек (12 желтых и 5 красных) – это рекорд Лиги 1 в XXI веке.
17 – 17 cards have been shown in this game between Paris and Marseille, the record for a Ligue 1 game in the 21st century. Fight.#PSGOM pic.twitter.com/u0LytGLrZD— OptaJean (@OptaJean) September 13, 2020