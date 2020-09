Виллаш-Боаш: Тухель? Мы назвали друг друга дерьмом и я спросил, не играл ли он в лотерею перед Аталантой

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал о разговоре с наставником "Пари Сен-Жермен" Томасом Тухелем после матча третьего тура чемпионата Франции. Напомним, провансальцы одолел парижан со счетом 0:1. Цитирует АВБ Goal.com и AS.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" одержал волевую победу в матче с "Аталантой", забив два гола под занавес встречи (2:1). Во вчерашнем поединке "ПСЖ" – "Марсель" судья Жером Брисар показал 17 карточек (12 желтых и 5 красных) – это рекорд Лиги 1 в XXI веке.

17 – 17 cards have been shown in this game between Paris and Marseille, the record for a Ligue 1 game in the 21st century. Fight.#PSGOM pic.twitter.com/u0LytGLrZD