Герой футбольного дня. Андре Виллаш-Боаш

"Дураки" - так озаглавил свой текст о Ле Класико главред самой популярной спортивной газеты Франции L’Equipe.

Его точка зрения понятна - два главных клуба страны провели не футбольный матч, а настоящую бойню с 14 желтыми и 5 красными карточками. Кому вообще пришла в голову поставить на такую игру молодого рефери Жерома Бризара? Его судейство было катастрофой.

С другой стороны, к Андре Виллаш-Боашу ни у кого претензий не возникло. Да, его "Марсель" провоцировал; да, он грубил, скандалил и сознательно накалял обстановку с первой минуты. Но при этом провансальцы также забили два чистых гола (из которых судьи засчитали один), а вот "ПСЖ" не наиграл даже на одно взятие ворот. Так какие вопросы?

Что любопытно, Виллаш-Боаш во время матча вел себя в точности как игроки на поле - его перепалка с Тухелем получилась и сочной, и яркой. "Да ничего особенного мы там не наговорили. Все стандартно: обозвали друг друга дерьмом и разошлись", - раскрыл карты португалец после финального свистка. А потом добавил: "На самом деле, я очень уважаю Томаса. Я хочу ему сказать, что хотел бы играть как он, но не могу".

Эта искренность Виллаш-Боаша подкупила даже парижских фанатов, которые до сих пор возмущаются методами марсельцев на всех возможных интернет-ресурсах. Действительно ведь, Андре - не хам и не провокатор. Но он хочет побеждать, а в Ле Класико другими методами это сделать нельзя. Год назад португалец уже съездил в Париж чинно и благородно - и пролетел 0:4.

"Дураки", - пишет L’Equipe. Но дурак - тот, кто не учится на своих ошибках. А Виллаш-Боаш как раз показывает обратное. В молодости он погорел на том, что пытался изменить стиль и даже позиции некоторых футболистов. Его решение поднять линию обороны в центр поля едва не сломало Джону Терри карьеру. Сегодняшний Виллаш-Боаш так не поступает и отталкивается строго от того, что умеют его игроки.

В "Зените" Андре не смог создать нормальный коллектив - и это тоже было проблемой. Но сегодня в "Марселе" все игроки признаются, что лучшей атмосферы не видели за всю карьеру. Пайет и Манданда даже пошли на сокращение зарплаты, лишь бы остаться на "Велодроме". Отклонил все предложения и Флориан Товен. И это притом, что у клуба совсем нету денег, и "Марсель" каждый год рискует попасть под санкции УЕФА.

Наконец, стиль - молодой Виллаш-Боаш избегал неоднозначных методов достижения цели. Повзрослевший - устроил самый грязный матч во французском чемпионате в XXI веке, чтобы добиться своего.

Андре изменился и стал гораздо опаснее. А еще он сильно изменил французский чемпионат и расклад сил в нем. До прихода португальца "Марсель" пять лет не мог выйти в Лигу чемпионов, а последняя победа южан в Ле Класико датировалась ноябрем 2011-го. Это было так давно, что за "ПСЖ" еще играли Нене, Диего Лугано и Сильвен Арман. И вот серия наконец прервана.

Гегемонию "ПСЖ" это не подорвет - его класс слишком высок, а играть каждый матч на таком эмоциональном и физическом надрыве не сможет ни одна команда. Но теперь, по крайней мере, с "Марселем" придется считаться. Не будет больше ни оскорбительных баннеров от фанатов "ПСЖ", ни насмешек от журналистов. Виллаш-Боаш вернул в Ле Класико интригу. А то, что методы грязные - ну так ведь и футбол не балет.