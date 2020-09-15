"Я – черный. Мы не выбираем цвет нашей кожи". Неймар оформил огромное обращение к Гонсалесу

Форвард "ПСЖ" Неймар опубликовал огромное заявление в Instagram после того, как заявил, что он подвергся расизму со стороны защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса во время очной встречи в рамках Лиги 1. Отметим, что пресс-служба парижан также поддержала бразильца.

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"Вчера я возмутился. Я был наказан красной карточкой, потому что хотел ударить того, кто меня обидел. Я думал, что не могу покинуть поле, ничего не сделав, ведь понял, что ответственные лица ничего не сделают, не заметят или проигнорируют этот факт. Во время игры я хотел ответить привычно: играть в футбол. Факты показывают, что мне это не удалось. Я возмутился..."

"В нашем спорте агрессия, оскорбления, ругань являются частью игры. Нельзя быть ласковым. Я частично понимаю этого парня, это все часть игры. Но расизм и нетерпимость недопустимы. Я черный, сын черных родителей, внук и правнук черных. Я горжусь и не вижу отличий от других людей. Вчера я хотел, чтобы судьи и ассистенты занимали беспристрастную позицию и понимали, что предвзятого отношения быть не должно".

"Должен ли я проигнорировать все это? Я еще не знаю. Сегодня, с холодной головой, я говорю да. Но в должное время мы с товарищами по команде попросили помощи у судей, но нас проигнорировали. В том-то и дело".