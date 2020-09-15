Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я – черный. Мы не выбираем цвет нашей кожи". Неймар оформил огромное обращение к Гонсалесу
Был ли там расизм? Бразилец считает, что был
Форвард "ПСЖ" Неймар опубликовал огромное заявление в Instagram после того, как заявил, что он подвергся расизму со стороны защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса во время очной встречи в рамках Лиги 1. Отметим, что пресс-служба парижан также поддержала бразильца.
"Вчера я возмутился. Я был наказан красной карточкой, потому что хотел ударить того, кто меня обидел. Я думал, что не могу покинуть поле, ничего не сделав, ведь понял, что ответственные лица ничего не сделают, не заметят или проигнорируют этот факт. Во время игры я хотел ответить привычно: играть в футбол. Факты показывают, что мне это не удалось. Я возмутился..."
"В нашем спорте агрессия, оскорбления, ругань являются частью игры. Нельзя быть ласковым. Я частично понимаю этого парня, это все часть игры. Но расизм и нетерпимость недопустимы. Я черный, сын черных родителей, внук и правнук черных. Я горжусь и не вижу отличий от других людей. Вчера я хотел, чтобы судьи и ассистенты занимали беспристрастную позицию и понимали, что предвзятого отношения быть не должно".
"Должен ли я проигнорировать все это? Я еще не знаю. Сегодня, с холодной головой, я говорю да. Но в должное время мы с товарищами по команде попросили помощи у судей, но нас проигнорировали. В том-то и дело".
"Я принимаю свое наказание, потому что мне следовало идти по пути чистого футбола. С другой стороны, я надеюсь, что преступник также будет наказан. Расизм существует, мы должны его остановить. Этот парень был дураком, я также вел себя как дурак. Я все еще держу голову выше этого. Мы не выбираем цвет нашей кожи – перед Богом мы все равны. В тот момент мне не хватило мудрости. Мой путь – играть в футбол. Сохраняйте мир! Оставайтесь в мире! Ты знаешь, что ты сказал. Я знаю, что я сделал. Больше любви к миру".
Новости по теме
- 18:45 Зарубежные От четырех до семи: Неймар может получить длительную дисквалификацию за удар соперника
- 12:48 Зарубежные Разрезал ногами воздух: игрок Бреста взмыл над газоном и красиво забил ножницами в девятку
- 12:19 Зарубежные Виллаш-Боаш: Тухель? Мы назвали друг друга дерьмом и я спросил, не играл ли он в лотерею перед Аталантой