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"Я – черный. Мы не выбираем цвет нашей кожи". Неймар оформил огромное обращение к Гонсалесу

Франция
(2 голосов)

Был ли там расизм? Бразилец считает, что был

"Я – черный. Мы не выбираем цвет нашей кожи". Неймар оформил огромное обращение к Гонсалесу
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Форвард "ПСЖ" Неймар опубликовал огромное заявление в Instagram после того, как заявил, что он подвергся расизму со стороны защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса во время очной встречи в рамках Лиги 1. Отметим, что пресс-служба парижан также поддержала бразильца.

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"Вчера я возмутился. Я был наказан красной карточкой, потому что хотел ударить того, кто меня обидел. Я думал, что не могу покинуть поле, ничего не сделав, ведь понял, что ответственные лица ничего не сделают, не заметят или проигнорируют этот факт. Во время игры я хотел ответить привычно: играть в футбол. Факты показывают, что мне это не удалось. Я возмутился..."

"В нашем спорте агрессия, оскорбления, ругань являются частью игры. Нельзя быть ласковым. Я частично понимаю этого парня, это все часть игры. Но расизм и нетерпимость недопустимы. Я черный, сын черных родителей, внук и правнук черных. Я горжусь и не вижу отличий от других людей. Вчера я хотел, чтобы судьи и ассистенты занимали беспристрастную позицию и понимали, что предвзятого отношения быть не должно".

"Должен ли я проигнорировать все это? Я еще не знаю. Сегодня, с холодной головой, я говорю да. Но в должное время мы с товарищами по команде попросили помощи у судей, но нас проигнорировали. В том-то и дело".

"Я принимаю свое наказание, потому что мне следовало идти по пути чистого футбола. С другой стороны, я надеюсь, что преступник также будет наказан. Расизм существует, мы должны его остановить. Этот парень был дураком, я также вел себя как дурак. Я все еще держу голову выше этого. Мы не выбираем цвет нашей кожи – перед Богом мы все равны. В тот момент мне не хватило мудрости. Мой путь – играть в футбол. Сохраняйте мир! Оставайтесь в мире! Ты знаешь, что ты сказал. Я знаю, что я сделал. Больше любви к миру".

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В статье: Неймар Лига 1 Альваро Гонсалес Чемпионат Франции Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
15.09.2020 в 11:45
В мире самые сильные пропагандисты расизма - это черные... И по ходу я очень обрадуюсь, если в раздевалке свои же игроки устроят тёмную тёмному...
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FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2020 в 10:54
Посмотришь не так на этого дурочка - уже расист. А когда уже их на место поставят? На колени перед ними садятся, привилегии подавай. Бред.
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