Ливерпуль летом поборется за Мбаппе

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе по окончанию сезона может перейти в " Ливерпуль ", сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщалось ранее, форвард уже заявил руководству клуба о намерении покинуть команду летом 2021 года .

При этом, чтобы подписать француза, английскому клубу придется продать кого-то из атакующей тройки Фирмино—Салах—Мане. "Ливерпуль" готов рассмотреть стоящие предложения по этим форвардам.

Если Мбаппе не продлит контракт с "ПСЖ", то англичане будут рассматривать его как основного кандидата, а в качестве альтернативного варианта рассматривается игрок дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.

Также сообщается, что Мбаппе интересен многим топ-клубам Европы, в том числе "Реалу", "Барселоне", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Напомним, что контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне 21-летний Мбаппе в 20 матчах чемпионата Франции забил 18 голов и отдал 5 ассистов.