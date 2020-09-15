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Ливерпуль летом поборется за Мбаппе

Франция
(2 голосов)

Информация о том, что француз хочет покинуть ПСЖ, подогревает интерес топ-клубов

Ливерпуль летом поборется за Мбаппе
Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе по окончанию сезона может перейти в "Ливерпуль", сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщалось ранее, форвард уже заявил руководству клуба о намерении покинуть команду летом 2021 года.

При этом, чтобы подписать француза, английскому клубу придется продать кого-то из атакующей тройки Фирмино—Салах—Мане. "Ливерпуль" готов рассмотреть стоящие предложения по этим форвардам.

Если Мбаппе не продлит контракт с "ПСЖ", то англичане будут рассматривать его как основного кандидата, а в качестве альтернативного варианта рассматривается игрок дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.

Также сообщается, что Мбаппе интересен многим топ-клубам Европы, в том числе "Реалу", "Барселоне", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Напомним, что контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне 21-летний Мбаппе в 20 матчах чемпионата Франции забил 18 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Ливерпуль Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
15.09.2020 в 17:57
Не верю...
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