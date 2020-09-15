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Ливерпуль летом поборется за Мбаппе
Информация о том, что француз хочет покинуть ПСЖ, подогревает интерес топ-клубов
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе по окончанию сезона может перейти в "
Как сообщалось ранее, форвард уже заявил руководству клуба
При этом, чтобы подписать француза, английскому клубу придется продать кого-то из атакующей тройки Фирмино—Салах—Мане. "Ливерпуль" готов рассмотреть стоящие предложения по этим форвардам.
Если Мбаппе не продлит контракт с "ПСЖ", то англичане будут рассматривать его как основного кандидата, а в качестве альтернативного варианта рассматривается игрок дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.
Также сообщается, что Мбаппе интересен многим топ-клубам Европы, в том числе "Реалу", "Барселоне", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Напомним, что контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне 21-летний Мбаппе в 20 матчах чемпионата Франции забил 18 голов и отдал 5 ассистов.