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Свято место пусто не бывает: Маркиньос стал новым капитаном ПСЖ

Франция
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Сменил своего соотечественника

Свято место пусто не бывает: Маркиньос стал новым капитаном ПСЖ
UA-Футбол
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Этим летом "ПСЖ" покинул Тьяго Силва. Своим уходом бразилец оставил вакантным пост капитана команды.

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Однако уже известно имя его преемника. На пресс-конференции перед матчем с "Мецом", Томас Тухель официально подтвердил, что капитаном команды станет Маркиньос.

Отметим, что бразильский центрбэк провел в команде уже семь лет. За это время успел выйти на поле 283 раза.

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В статье: Маркиньос Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж)
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