Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свято место пусто не бывает: Маркиньос стал новым капитаном ПСЖ
Сменил своего соотечественника
Этим летом "ПСЖ" покинул Тьяго Силва. Своим уходом бразилец оставил вакантным пост капитана команды.
Читайте такжеКапитан ПСЖ признался, что не хотел покидать клуб
Однако уже известно имя его преемника. На пресс-конференции перед матчем с "Мецом", Томас Тухель официально подтвердил, что капитаном команды станет Маркиньос.
Thomas Tuchel confirms that Marquinhos is officially PSG's new club captain following the departure of Thiago Silva.— Get French Football News (@GFFN) September 15, 2020
Отметим, что бразильский центрбэк провел в команде уже семь лет. За это время успел выйти на поле 283 раза.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...