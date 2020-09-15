Свято место пусто не бывает: Маркиньос стал новым капитаном ПСЖ

Этим летом "ПСЖ" покинул Тьяго Силва. Своим уходом бразилец оставил вакантным пост капитана команды.

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Однако уже известно имя его преемника. На пресс-конференции перед матчем с "Мецом", Томас Тухель официально подтвердил, что капитаном команды станет Маркиньос.

Thomas Tuchel confirms that Marquinhos is officially PSG's new club captain following the departure of Thiago Silva. — Get French Football News (@GFFN) September 15, 2020

Отметим, что бразильский центрбэк провел в команде уже семь лет. За это время успел выйти на поле 283 раза.