Свято место пусто не бывает: Маркиньос стал новым капитаном ПСЖ

Этим летом "ПСЖ" покинул Тьяго Силва. Своим уходом бразилец оставил вакантным пост капитана команды.

Однако уже известно имя его преемника. На пресс-конференции перед матчем с "Мецом", Томас Тухель официально подтвердил, что капитаном команды станет Маркиньос.

Thomas Tuchel confirms that Marquinhos is officially PSG's new club captain following the departure of Thiago Silva.