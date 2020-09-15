Президент Лиона: Барселона не может позволить себе Депая

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола уверяет, что "Барселона" не может себе позволить Мемфиса Депая, которого сейчас связывают с каталонцами.

"Президент "Барселоны" сказал мне в воскресенье, что клуб не может сделать предложение по Депаю, так как клуб сильно пострадал из-за кризиса, который вызвал коронавирус", - написал Ола в социальных сетях.

Memphis kost Barcelona 30 miljoen euro | Voetbal | https://t.co/ENn92q9lkf @ol ⁦@Le_Progres⁩ Le président du Barça m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup d la crise du Covid et n’avait pas de possibilité de faire une offre.#memphis https://t.co/R1eGdE276j — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 15, 2020

По последним данным СМИ, каталонцам нужно выложить за Депа 30 миллионов евро. Судя по всему, прежде "Барселоне" нужно будет избавиться от ряда футболистов.

Контракт Депая истекает летом 2021-го.