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Президент Лиона: Барселона не может позволить себе Депая

Франция
(1 голосов)

Тяжелые времена настали?

Президент Лиона: Барселона не может позволить себе Депая
UA-Футбол
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Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола уверяет, что "Барселона" не может себе позволить Мемфиса Депая, которого сейчас связывают с каталонцами.

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"Президент "Барселоны" сказал мне в воскресенье, что клуб не может сделать предложение по Депаю, так как клуб сильно пострадал из-за кризиса, который вызвал коронавирус", - написал Ола в социальных сетях.

По последним данным СМИ, каталонцам нужно выложить за Депа 30 миллионов евро. Судя по всему, прежде "Барселоне" нужно будет избавиться от ряда футболистов.

Контракт Депая истекает летом 2021-го.

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В статье: Лион Барселона Жан-Мишель Ола Мемфис Депай Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (14)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.09.2020 в 00:43
ух, Ола різанув правду-матку про фуфлонський недогранд та це ж жебраки стадо-бомжарня справжнісінька ВІТАЮ УСІХ ПАРНОКОПИТНИХ БАРСЕГЛОРІВ, УСЕ СТАДО ПРИХВОСТНІВ ШЕПЕТІВСЬКОГО ОЛЕНЯ ваш каталонський "суперклуб" виявився насправді навіть не середнячком іспанської еліти про європейську можна й не згадувати - бо Барселоні до неї тепер як до космосу а який клуб про*рали... Гвардьола з Хаві та Іньєстою відхрестилися від блаугранас, таке позорисько ніхто не хоче приписувати собі у кар'єру...
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Algrab (Костопiль)
16.09.2020 в 00:28
Молодці! Класно потролили оленя..
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+2
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IM-RM-DK (Miami)
16.09.2020 в 00:21
и не одного фуфлонца...но счас приползет шарлотская свинья тупорылая,два деда недорзвитых с днепра,ну иеще несколько одноклеточных фуфлонских оленей
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+2
0
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Инспектор ( )
16.09.2020 в 00:13
Ах,Флорентино. Зачем делаешь подлости Браселоне
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+4
0
Algrab (Костопiль)
16.09.2020 в 00:21
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+1
0
Algrab (Костопiль)
16.09.2020 в 00:24
+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.09.2020 в 00:51
шепетівський АНАЛітик почне знову сідати за станок - РУКА ПЕРЕСА не дала Барселоні позитивного балансу у бюджеті тому фуфлоністи з куманом і барт'МЕУ женуть заслужених зірок Суареса, Відаля (приклад Коутіньо схоже нічого не навчив каталонських мажорів), натомість викласти необхідну суму клаусули за талановитого молодого форварда Ліона виявляється кишка тонка, але спишемо усе на коронавірус (дуріан звісно приплете РУКУ ПЕРЕСА)... крізь терни до зірок прямісінько на дно
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Alex Sunchez
15.09.2020 в 23:57
Продали бы месси и получили бы 200 млн на трансферы и разгрузили ведомость ЗП в 120 млн/год. И все были бы довольны, и деньги на трансфер бы были, а так получайте 0 на выходе. Уже даже нет 30-40 млн на трансфер. Перес доволен
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+3
0
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IM-RM-DK (Miami)
16.09.2020 в 00:19
Это только слухи были про 200 млн.,кто будет давать 200 млн.,если в следующем году за так перейдет!)))))
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0
0
Algrab (Костопiль)
15.09.2020 в 23:29
От Перес, ото рецидивіст...
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+5
-1
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hardcorepwnz (Украина)
15.09.2020 в 23:37
А все потому, что Перес обанкротил Реал, Рамос ударил локтем Кариуса, Роналду насиловал проституток, а Бензема снимал это на камеру.
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+4
-2
metall5291 (Kharkiv)
16.09.2020 в 00:14
+2
0
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IM-RM-DK (Miami)
16.09.2020 в 00:16
лучше и не скажешь....дарвинский олень как то вещал про Мартинеса,который в октябре будет в путе,у них 25 на Депая нету,какой там Мартинес
+2
0
Algrab (Костопiль)
16.09.2020 в 00:19
+2
0


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