Монпелье - Лион 2:1. В Лиге чемпионов было проще

Еще месяц назад Европа восхищалась "ПСЖ" и "Лионом", которые добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Но на старте Лиги 1 что одни, что другие синхронно провалились.

"Лион" в прошлом туре расписал скучные нули в Бордо, а сегодня был по делу бит "Монпелье". "Паладины" закрыли для гостей фланги, а в центре поля навязали плотную, местами жестковатую борьбу, быстро выведя фаворитов из равновесия. В стартовые полчаса команды имели по одному стопроцентному моменту, но сперва Токо-Экамби, а потом Делор свои шансы загубили.

Ближе к свистку на перерыв секундное затмение нашло на Лео Дюбуа - он в своей штрафной зачем-то налетел на Саванье. Сам Тежи и реализовал пенальти - настолько издевательски, насколько это вообще было возможно.

Казалось бы, после неожиданного мяча "Лиону" самое время было собраться, но вместо этого "Ткачи" усугубили положение, заработав красную. Уссем Ауар прямой ногой врезал в голеностоп соперника и досрочно покинул поле.

Естественно, "Монпелье" это использовал. Все тот же Саванье, за год с небольшим превратившийся в лидера "Паладинов", бесподобно принял подачу Ристича и вторым касанием вогнал мяч в ближний угол. Мастерский гол.

"Лион" же забегал только после 65-й минуты. Сперва Марсело сильно пробил после углового, потом Депай со штрафного приложился, но в обоих эпизодах на высоте был швейцарский кипер хозяев Йонас Омлин. Только под самый занавес игры "Монпелье" немного сдал и позволил "Ткачам" забить с пенальти - его реализовал Депай. Но ни этот мяч, ни предшествовавшее ему удаление 43-летнего Илтона счет уже не изменили.

Вторая домашняя победа подряд от "Монпелье" подняла команду в верхнюю часть таблицы, да и по игре "Паладинам" там самое место. Касательно "Ткачей", то им, кажется, сильно поможет закрытие трансферного окна. Прямо сейчас и Ауар, и Депай, и Корне думают обо всем на свете, кроме "Лиона".

Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Лион" - 2:1

Голы: Саванье, 38 (с пенальти), 59 - Депай, 82 (с пенальти)

"Монпелье": Омлин - Педру Мендеш, Илтон, Конгре - Суке, Ферри (Мавидиди, 63), Саванье (Шотар, 75), Ле Таллек, Ристич - Лаборд (Самбия, 86), Делор (Молле, 63)

"Лион": Лопеш - Андерсен, Марсело, Денайер (Бард, 68) - Дюбуа, Какре, Гимараес (Жан Лукас, 55), Корне (Дембеле, 75) - Ауар - Кадевере (Депай, 55), Токо-Экамби (Шерки, 68)

Предупреждения: Делор, 7, Ферри, 62, Илтон, 71 - Гимараес, 36, Токо-Экамби, 45+2

Удаления: Илтон, 81 - Ауар, 44