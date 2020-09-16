Глава FFF: Расизма в футболе нет – когда темнокожий забивает, то весь стадион на ногах

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре отреагировал на скандал в матче Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" (0:1). Цитирует Ле Гре L'Équipe со ссылкой на BFM Business.

"Все прошло плохо, мы сожалеем об этом. Они не сумели сохранить спокойствие и устроить зрелище, которого мы так ждали. Гонсалес и Неймар? Я не знаю, что он сказал, я не слышал. Сейчас мы не беспокоимся по поводу всего этого. Когда темнокожий забивает гол, то весь стадион вскакивает. Расизма в спорте, в футболе в частности, не существует или почти не существует".

Напомним, поединок завершился массовой дракой и удалением пяти футболистов. Тем временем "ПСЖ" создал специальную группу, которая занимается сбором доказательств расистских оскорблений в адрес Неймара.