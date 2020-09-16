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Глава FFF: Расизма в футболе нет – когда темнокожий забивает, то весь стадион на ногах

Франция
(3 голосов)

Где-то не согласен один Неймар

Глава FFF: Расизма в футболе нет – когда темнокожий забивает, то весь стадион на ногах
Новина українською

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре отреагировал на скандал в матче Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" (0:1). Цитирует Ле Гре L'Équipe со ссылкой на BFM Business.

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"Все прошло плохо, мы сожалеем об этом. Они не сумели сохранить спокойствие и устроить зрелище, которого мы так ждали. Гонсалес и Неймар? Я не знаю, что он сказал, я не слышал. Сейчас мы не беспокоимся по поводу всего этого. Когда темнокожий забивает гол, то весь стадион вскакивает. Расизма в спорте, в футболе в частности, не существует или почти не существует".

Напомним, поединок завершился массовой дракой и удалением пяти футболистов. Тем временем "ПСЖ" создал специальную группу, которая занимается сбором доказательств расистских оскорблений в адрес Неймара.

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В статье: расизм Неймар Марсель Ноэль Ле Гре Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Марсель)
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Источник:
L'Équipe

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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
16.09.2020 в 12:06
Почему, кода коричневого мужика называют "козлом" или "долбо*обом", он это воспринимает как должное? Стоит назвать "черным" - и он начинает психовать и плакать. Даже не представляю, что будет, если назвать его, как есть, коричневым - то есть цветом г*вна...
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Romerik (YNWA)
16.09.2020 в 11:28
А тепер починаємо відраховувати дні, коли його попруть з федерації чи він буде публічно вибачатися в змі... Нахлєбнікі і хитрови*бані люди, особливо загорілі таких людей як Ноэль не люблять... І нажаль та тенденція тільки йде по кривій в верх...
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