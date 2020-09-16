Лиону нужен бразильский полузащитник Милана

Французский "Лион" заинтересован в трансфере Лукаса Пакета. Об этом передает Sky Sport Italia.

Пока что стороны не начинали переговоров, однако они могут начаться в ближайшее время. Пакета не поехал с "Миланом" в Дублин, где команда Пиоли готовится к сезону.

В январе 2019-го Лукас подписал контракт с "Миланом". За бразильца заплатили 38 миллионов евро. Пока что закрепиться в команде ему не удалось - с момента дебюта полузащитник выходил на поле 44 раза, но совершил лишь четыре результативных действия (1+3).