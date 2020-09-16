ПСЖ - Метц 1:0. Спасительный Дракслер

Старт сезона в Париже напоминает катастрофу. Килиан Мбаппе все еще не выздоровел от коронавируса, Неймар в Ле Класико придумал себе длительный бан, а без них команда даже против аутсайдеров лиги выглядит неубедительно.

"Метц" сегодня мог забивать дважды в стартовые десять минут, но Дьялло и Булайя не хватило хладнокровия, да и техники тоже.

Париж перехватил инициативу благодаря усилиям Анхеля Ди Марии, который и обыгрывал, и отдавал прекрасные передачи. Мауро Икарди должен был забивать головой после кросса слева, но ударил выше; Сарабия и Дракслер по разу сплоховали в ближнем бою. Гости на это ответили великолепным кроссом Булайя на Ибрагима Ньяне - Кейлор Навас был уже отыгран, но сенегалец не попал по летящему мячу.

Глобально говоря, Парижу не хватало собранности что в защите, что в атаке. Ди Мария едва не спас партнеров гениальной передачей на Дракслера, но тот пробил плохо, и Джон Бойе вынес мяч с линии ворот. На том первый тайм и закончили.

После перерыва "ПСЖ" долго не мог нащупать свою игру, а гости не форсировали события. Взрыв случился на 65-й минуте, когда арбитр узрел отмашку в действиях Абду Дьялло и предъявил ему вторую желтую карточку. Между прочим, четвертое удаление в двух матчах для Парижа.

Это событие стало катализатором активности для "Метца", который стал смелее выбегать в контратаки. Но, опять же, техники и класса, чтобы хотя бы раз заставить Наваса поработать, у гостей не хватило. Та же история была и в прошлом туре с "Лиллем", и в позапрошлом с "Монако". Те два матча "Метц" минимально проиграл, и сегодня история повторилась.

Укиджа блестяще среагировал на удары в упор от Икарди и Ди Марии, но на 93-й минуте вынес мяч точно на голову набежавшему Дракслеру, и тот поразил пустые ворота. Игроки "ПСЖ" были так измучены, что у них не хватило сил даже на празднование гола. Ди Мария и Эррера просто легли на газон от радости.

Кто бы мог подумать, что чемпион и гегемон французского футбола последних десяти лет начнет сезон так натужно? Без Неймара и Мбаппе весь лоск "ПСЖ" куда-то подевался, и даже у аутсайдеров чемпионата с ним будут шансы. Особенно если они в нападении будут чуть расторопнее "Метца", которому ну очень бы не помешала пара новых форвардов.

Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Метц" - 1:0

Гол: Дракслер, 90+3

"ПСЖ": Навас - Дагба, Маркиньос, А. Дьялло, Баккер (Бернат, 63) - Дракслер, Эррера, Гуйе (Фадига, 84) - Сарабия (Кимпембе, 69), Икарди, Ди Мария

"Метц": Укиджа - Бронн, Бойе, Фофана - Сентонз, Пажо (Ангбан, 86), Маига, Делен - Булайя (Мазиз, 82) - Ньяне (Амброз, 82), Х. Дьялло (Нгуэтте, 73)

Предупреждения: А. Дьялло, 1, Дракслер, 56 - Маига, 46, Сентонз, 61

Удаление: А. Дьялло, 65