В клубном магазине Марселя вытирают ноги о футболку Неймара

В клубном магазине французского "Марселя" о футболку форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара вытирают ноги. Джерси бразильского исполнителя лежит при входе в магазин и используется в качестве тряпки для ног.

A Neymar PSG jersey was put on the doorstep of an official Olympique de Marseille store for fans to wipe their feet on before entering.



Total disrespect. pic.twitter.com/wjDbtrncC4