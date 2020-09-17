В клубном магазине Марселя вытирают ноги о футболку Неймара

В клубном магазине французского "Марселя" о футболку форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара вытирают ноги. Джерси бразильского исполнителя лежит при входе в магазин и используется в качестве тряпки для ног.

A Neymar PSG jersey was put on the doorstep of an official Olympique de Marseille store for fans to wipe their feet on before entering.



Total disrespect. pic.twitter.com/wjDbtrncC4 — KROBEA MESSI (@KrobeaM) September 17, 2020

Напомним, в конце матча между "Марселем" и "Пари Сен-Жермен" (1:0) команды устроили потасовку. Неймар получил красную карточку за то, что ударил защитника "провансальцев" Альваро Гонсалеса сзади по голове.

В ходе конфликта испанец якобы сказал бразильцу: "Закрой рот, грязная обезьяна". Сам Гонсалес отрицает, что оскорблял Неймара.