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В клубном магазине Марселя вытирают ноги о футболку Неймара

Франция
(3 голосов)

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В клубном магазине Марселя вытирают ноги о футболку Неймара
Новина українською

В клубном магазине французского "Марселя" о футболку форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара вытирают ноги. Джерси бразильского исполнителя лежит при входе в магазин и используется в качестве тряпки для ног.

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Напомним, в конце матча между "Марселем" и "Пари Сен-Жермен" (1:0) команды устроили потасовку. Неймар получил красную карточку за то, что ударил защитника "провансальцев" Альваро Гонсалеса сзади по голове.

В ходе конфликта испанец якобы сказал бразильцу: "Закрой рот, грязная обезьяна". Сам Гонсалес отрицает, что оскорблял Неймара.

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В статье: Неймар Марсель Альваро Гонсалес Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Марсель)
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Комментарии (3)
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viajador (село Ригачка)
17.09.2020 в 12:31
Якось нетолерантно.
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beatles (Крижопіль)
17.09.2020 в 11:27
а достаточно красноречиво!
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simargl (Чернигов)
17.09.2020 в 10:07
Нормальная тряпочка...))) умеют в Марселе развлекаться !
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