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Бунт на корабле: игроки ПСЖ недовольны Тухелем

Франция
(3 голосов)

И Неймаром

Бунт на корабле: игроки ПСЖ недовольны Тухелем
Новина українською

После двух поражений в двух стартовых турах чемпионата от "Ланса" и "Марселя" раздевалка "ПСЖ" рассорилась.

Как пишет RMC Sport, часть команды пошла в оппозицию к тренеру Томасу Тухелю. "Мы играем без тактики и без идей. Во время дерби с "Марселем" чувствовалось, что тренерский штаб совершенно не контролирует ситуацию", - признался изданию на правах анонимности один из игроков.

Другой футболист поведал, что в раздевалке игроки шутят, мол, у Тухеля только один план на все матчи - ищите Неймара, отдайте мяч Неймару.

При этом команда снова разделена - в этот раз на французов и латиноамериканцев. Местным исполнителям не нравится, что Тухель постоянно выгораживает легионеров, списывая их ошибки на горячую кровь и менталитет.

Недоумение в команде также вызвало решение тренера передвинуть Маркиньоса в центр поля, несмотря на потерю Тиаго Силвы, и сокращение игрового времени у Мауро Икарди. В результате у "ПСЖ" огромные проблемы с голами все последние месяцы.

Напомним, Париж вчера только на 93-й минуте вырвал победу над скромным "Метцем" на своем поле. Это первые очки для клуба в новом чемпионате.

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В статье: Неймар Маркиньос Мауро Икарди Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (4)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.09.2020 в 14:53
Прикольно - бунт мільйонерів !
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metall5291 (Kharkiv)
17.09.2020 в 13:31
Почему-то не удивлён. Звёзды, однако.
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oda1979 (Запорожье)
17.09.2020 в 13:28
Ну так все логично. ЛЧ просрали. Французский чемп и кубок нах не надо. Ну и началось брожение у звезд.
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avatar
Кююмалайнен (Київ)
17.09.2020 в 13:28
Протух...
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