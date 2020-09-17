Бунт на корабле: игроки ПСЖ недовольны Тухелем

После двух поражений в двух стартовых турах чемпионата от "Ланса" и "Марселя" раздевалка "ПСЖ" рассорилась.

Как пишет RMC Sport, часть команды пошла в оппозицию к тренеру Томасу Тухелю. "Мы играем без тактики и без идей. Во время дерби с "Марселем" чувствовалось, что тренерский штаб совершенно не контролирует ситуацию", - признался изданию на правах анонимности один из игроков.

Другой футболист поведал, что в раздевалке игроки шутят, мол, у Тухеля только один план на все матчи - ищите Неймара, отдайте мяч Неймару.

При этом команда снова разделена - в этот раз на французов и латиноамериканцев. Местным исполнителям не нравится, что Тухель постоянно выгораживает легионеров, списывая их ошибки на горячую кровь и менталитет.

Недоумение в команде также вызвало решение тренера передвинуть Маркиньоса в центр поля, несмотря на потерю Тиаго Силвы, и сокращение игрового времени у Мауро Икарди. В результате у "ПСЖ" огромные проблемы с голами все последние месяцы.

Напомним, Париж вчера только на 93-й минуте вырвал победу над скромным "Метцем" на своем поле. Это первые очки для клуба в новом чемпионате.