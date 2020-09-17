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Хуан Бернат получил разрыв крестообразной связки

Франция
(1 голосов)

Сроки восстановления неизвестны

Хуан Бернат получил разрыв крестообразной связки
Новина українською

16 сентября в отложенном матче 1-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" сыграл с "Метцем" (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил полузащитник Юлиан Дракслер. Левый защитник Хуан Бернат вышел на поле на 63-й минуте, но не доиграл встречу до конца. На 85-й минуте испанский игрок почувствовал болевые ощущения в колене после столкновения с соперником и отправился в раздевалку.

Медицинское обследование выявило у левого защитника разрыв передней крестообразной связки левого колена. О сроках восстановления игрока будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба "ПСЖ".

Испанский защитник выступает за французский клуб с 2018 года. В сезоне-2020/2021 Бернат провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

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В статье: Хуан Бернат ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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