Хуан Бернат получил разрыв крестообразной связки

16 сентября в отложенном матче 1-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" сыграл с "Метцем" (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил полузащитник Юлиан Дракслер. Левый защитник Хуан Бернат вышел на поле на 63-й минуте, но не доиграл встречу до конца. На 85-й минуте испанский игрок почувствовал болевые ощущения в колене после столкновения с соперником и отправился в раздевалку.

Медицинское обследование выявило у левого защитника разрыв передней крестообразной связки левого колена. О сроках восстановления игрока будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба "ПСЖ".

Испанский защитник выступает за французский клуб с 2018 года. В сезоне-2020/2021 Бернат провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.