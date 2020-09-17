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Вынужденная мера. ПСЖ может в экстренном порядка подписать Де Шильо

Франция
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Все из-за травмы ключевого игрока

Вынужденная мера. ПСЖ может в экстренном порядка подписать Де Шильо
UA-Футбол
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Сегодня стало известно, что "ПСЖ" на долгий срок теряет ключевого левого защитника. Клуб начал экстренно искать ему замену.

Они решили вернуться к варианту с Маттиа Де Шильо. В свое время парижане вели переговоры с "Ювентусом", однако в последний момент все зашло в тупик.

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Теперь финалист ЛЧ вновь попробует переманить футболиста. Контракт Де Шильо будет действителен еще два года. Главное его преимущество - универсальность, итальянец готов сыграть на любом из флангов обороны.

Отметим, что "ПСЖ" недавно арендовал другого фулбека из Италии.

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В статье: Ювентус (Турин) Маттиа Де Шильо Пари Сен-Жермен (Париж)
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