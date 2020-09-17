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Вынужденная мера. ПСЖ может в экстренном порядка подписать Де Шильо
Все из-за травмы ключевого игрока
Сегодня стало известно, что "ПСЖ" на долгий срок теряет ключевого
Они решили вернуться к варианту с Маттиа Де Шильо. В свое время парижане вели переговоры с "Ювентусом", однако в последний момент все зашло в тупик.
Теперь финалист ЛЧ вновь попробует переманить футболиста. Контракт Де Шильо будет действителен еще два года. Главное его преимущество - универсальность, итальянец готов сыграть на любом из флангов обороны.
Отметим, что "ПСЖ" недавно арендовал другого