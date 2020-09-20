Лига 1. Ренн в добавленное время бьет Монако, а Ланс не перестает удивлять

Не перестает удивлять на старте сезона "Ланс" - новичок элиты одержал третью подряд победу!

В матче с "Бордо" подопечные Франка Эса и не думали тушеваться - они солидно и много держали мяч, регулярно нагнетали обстановку, опасно били по воротам. Вновь хорошую игру выдал дирижер "Ланса" Гаэль Какута, здорово отработала средняя зона, а вот Игнатиусу Ганаго сегодня не хватало меткости. В первом тайме Какута дважды выводил его на ворота, но экс-форвард "Ниццы" не пробил Костиля даже с линии вратарской. Также отмечаем дальний удар Сотока в штангу.

У "Бордо" шансы были только со стандартов - Уден и Косельни по разу пробивали в упор, но один попал во вратаря, а второй вообще ударил выше ворот.

Голы пошли после перерыва - все тот же Уден, пасуя на вратаря, вывел на ворота Ганаго, и здесь Игнатиус не промазал. А спустя еще десять минут Ганаго еще и пенальти заработал - его придержал Бесс, схлопотавший в том эпизоде еще и красную.

После того, как Какута реализовал вердикт судьи, игру можно было заканчивать. "Бордо" хватило только на эстетский гол престижа от Самюэля Калу в добавленное время.

Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Бордо" - 2:1

Голы: Ганаго, 47, Какута, 59 (с пенальти) - Калу, 90+5

"Ланс": Лека - Гради, Фортес, Медина - Клаусс (Бура, 75), Каюзак, Дюкуре (Фофана, 63), Силла - Какута (Маурисио, 87) - Сотока (Банза, 74), Ганаго (Жан, 75)

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Косельни, Бенито - Башич (Адли, 26), Отавио - Бриан (Пабло, 60), Де Превиль (Маджа, 81), Уден (Калу, 81) - Хван (Рубен Пардо, 81)

Предупреждения: Фортес, 7, Дюкуре, 21, Медина, 37, Гради, 53, Жан, 85 - Отавио, 8, Бесс, 18, Бенито, 76, Маджа, 90+5

Удаление: Бесс, 58

Хорошую игру выдали "Ренн" и "Монако", боевую. Были в этом матче и голы, и моменты, и нервы, и неожиданный герой. Все как мы любим.

"Монако" со старта предложил высокий темп, скоростные рывки фулбеков, агрессивный отбор и гениальные передачи Фабрегаса, который в центре всей этой конструкцией руководил. Забегая наперед, противоядия игровому интеллекту испанца бретонцы сегодня так и не нашли, и лишь усталость маэстро во втором тайме позволила им перехватить инициативу.

"Ренн" соглашался на открытый футбол минут 15, а дальше постепенно сел глубже. "Монако" это мало что дало, но потом Нзонзи и Да Сильва не разобрались в штрафной, скинув мяч на Бен-Йеддера. Виссам бахнул под перекладину и открыл счет.

Еще веселее пошло на старте второго тайма - сперва после подачи Сеска с углового хозяева едва не срезали мяч в свои; спустя минуту Сидибе красивым пасом вывел Бен-Йеддера на ворота, но тот пробил в перекладину; "Ренн" ответил на это шикарным ударом Буриго издали в штангу.

А потом Фабрегас устал, его заменили - и "Ренн" начал давить. Удивительно, но команду повел за собой 18-летний дебютант Адриен Трюфер, вышедший на замену в конце первого тайме после травмы Мауасса. Сперва юниор навесил точно на голову Нзонзи в контратаке, а в добавленное время плотно приложился со средней и не без помощи Лекомта вырвал для своей команды победу. Фантастика!

Благодаря удивительному перфомансу от Трюффера "Ренн" поднялся на первое место в таблице с 10 очками. "Монако" теперь на расстоянии одной победы - у него 7 баллов.

Ренн. "Роазон-Парк"

"Ренн" - "Монако" - 2:1

Голы: Нзонзи, 81, Трюффель, 90+2 - Бен-Йеддер, 28

"Ренн": Сален - Траоре, Да Сильва, Агер, Мауасса (Трюффер, 41) - Камавинга (Те, 80), Нзонзи, Буриго (Мартен, 80) - Рафинья (Дель Кастильо, 58), Гирасси, Террье

"Монако": Лекомт - Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Сидибе - Чуамени, Фабрегас (Жеббель, 72), Фофана - Диоп, Бен-Йеддер (Оньекуру, 83), Фолланд

Предупреждения: Дисаси, 68, Жеббель, 76