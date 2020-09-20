Ницца - ПСЖ 0:3. Бенефис Мбаппе, провал Виейра

Непривычно трудным получился старт сезона для "ПСЖ". "Лансу" и "Марселю" команда проиграла, а победу над "Метцем" вымучила лишь на 93-й минуте. Но стоило вернуться на поле Килиану Мбаппе, как все моментально поменялось.

"Ницца" неделю готовилась к встрече с Парижем, а гости проводили четвертый матч за две недели, но на поле это совершенно не чувствовалось. Разрывы между линиями у хозяев были огромны. Игроки "ПСЖ" тоже не всегда возвращались в оборону, но подобного не допускали и близко. Все, что "Орлята" создали до перерыва - это дальний удар от Шнейдерлена и тычок Рони Лопеша в руки Навасу.

А вот гости в нападении куражились. Мбаппе мог оформлять покер еще до перерыва, но ограничился забитым (и заработанным) пенальти и участием в голе Ди Марии: Килиан пробил, а Анхель добил мяч в сетку.

После перерыва "Ницца" немного взбодрилась, забегал на правом фланге Юсеф Аталь, но один в поле не воин, и создав два опасных шанса, алжирец получил травму и ушел. Не сработали и резкие кроссы слева от Ассана Камара. А больше "Орлята" ничего и не предложили. Тотальный провал Патрика Виейра.

А вот у "ПСЖ" и конкретно Мбаппе получалось почти все. Килиан раза четыре эффектно убирал с пути оппонентов, но не везло с реализацией. Икарди бил в упор - штанга. Пришлось вступать в дело капитану: Маркиньос пришел на подачу со штрафного и вколотил мяч в сетку головой.

На этом игру можно было заканчивать. Абсолютно мертвая "Ницца" так и не смогла собраться до самого свистка - и это огромный камень в огород Патрика Виейра. К слову, уже второй за неделю после бездарного поражения в Монпелье (1:3).

Касательно "ПСЖ", то сегодня мы в энный раз увидели, кто является настоящим лидером Парижа. Килиан Мбаппе вышел, придумал два гола, создал еще 3-4 шикарных шанса и ушел. Монстр, а не нападающий.

Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Мбаппе, 38 (с пенальти), Ди Мария, 45+1, Маркиньос, 66

"Ницца": Бенитес - Аталь (Данилюк, 65), Пельмар, Данте, Лотомба (Ндойе, 58) - Тюрам-Ульен (Сильвестр, 58), Шнейдерлен, Лис-Мелу - Рони Лопеш (Гессан, 63), Гуири, Камара

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе (Дагба, 83), Баккер - Гуйе (Эррера, 23), Верратти, Баккер - Ди Мария (Фадига, 79), Икарди, Мбаппе (Сарабия, 79)

Предупреждения: Верратти, 43, Баккер, 82