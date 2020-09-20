Лига 1. Сказка Сент-Этьена закончилась, первые очки Метца и Страсбура

Малое дерби Бретани оправдало надежды - игра получилась равной и острой с обеих сторон. При этом хозяева в ключевые моменты все-таки выглядели лучше.

У "Бреста" отмечаем гол+пас от левого защитника Перро, а также первый мяч в клубе Стива Мунье, две недели назад вернувшего из Англии. При этом защита "Пиратов" допускала результативные ошибки, но атака в этот раз все-таки перевесила.

Для "Бреста" это вторая победа кряду в чемпионате после двух поражений на старте. У "Лорьяна" все наоборот - после трех очков в первом туре последовали три подряд фиаско.

Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Лорьян" - 3:2

Голы: Перро, 30, Мунье, 32, Онора, 62 - Эрель, 34 (автогол), Монкондью, 90+2

"Брест": Ларсонье - Фусурье (Шардоне, 87), Эрель, Дювернь, Перро - Белькебла (Мбок, 46), Дьялло - Февр (Кардона, 58), Шарбонье (Батоккьо, 76), Ле Дуарон (Онора, 58) - Мунье

"Лорьян": Нарди - Мендес, Фонтен, Морель, Ле Гоф - Лемуан (Монкондью, 67), Абержель (Ваджа, 82) - Буасгар (Амель, 16), Ле Фее (Диарра, 68), Висса - Грбич (Бозок, 82)

Предупреждения: Белькебла, 4, Мбок, 73 - Амель, 85

В матче двух кризисных команд торжествовали "Мессинцы", которые до этого в чемпионате только проигрывали.

Победу для "Метца" вырвал Ибрагим Ньяне - у него на неделе не пошла реализация в матче с "ПСЖ", а вот сегодня сенегалец был точен. "Реймс" выглядел в атаке так же безыдейно, как и в предыдущих турах. Нужна свежая кровь команде Давида Гийона, иначе она не сдюжит борьбу на два фронта и из Лиги Европы вылетит о первого же приличного соперника.

Качество игры сегодня хромало по полной, смотреть на такой футбол сложно. Справедливо, что обе команды плетутся в самом низу таблицы - выше им не место.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Реймс" - 2:1

Голы: Ньяне, 18, 88 - Дья, 43 (с пенальти)

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе, Юдоль - Ангбан (Амброз, 62), Маига, Пажо (Чимбембе, 81) - Нгуэтте (Яде, 71), Ньяне, Булайя

"Реймс": Райкович - Фоке, Мунетси, Абдельхамид, Конан - Кассама (Маресич, 52), Шавалерен - Кафаро (Э. Туре, 68), Бериша (Сирхуйс, 90), Зенели (Кутеса, 68) - Дья

Предупреждения: Булайя, 43 - Абдельхамид, 17, Кассама, 27, Конан, 47, Кафаро, 53

Удаление: Мунетси, 50

А вот у кого все очень круто, это у "Монпелье". "Паладины" выглядят сильно что на контратаках, что при стандартах, что в позиционном нападении. Лаборд сегодня выиграл кучу борьбы, Делор забивал голы, Саванье дирижировал игрой, Ристич и Самбия разрывали фланги - если бы не пропущенный мяч, была бы идеальная игра.

"Анже" на этом фоне не то, чтобы провалился, но стушевался и не смог показать всего, на что способен. Впрочем, это обычная практика для "Ле Ско" на выезде. "Анже" силен, прежде всего, в родных стенах - и для сохранения прописки в элите ему этого хватает из года в год.

А вот у "Монпелье" цели посерьезнее, и пока команда не подводит - подопечные Мишеля Тер-Закаряна поднялись на третью строчку. С такой игрой и таким составом "Паладины" обязаны замахнуться на еврокубки.

Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Анже" - 4:1

Голы: Суке, 18, Делор, 43, 60, Молле, 86 - Баокен, 25

"Монпелье": Омлин - Конгре, Педру Мендеш, Козза (Ойонго, 68) - Суке (Самбия, 46), Ферри (Шотар, 84), Ле Таллек (Молле, 74), Ристич - Саванье - Лаборд, Делор (Мавидиди, 85)

"Анже": Бернардони - Бамба, И. Траоре, Павлович, Эбоссе (Аит-Нури, 63), Капель - Кулибали (Тиуб, 63), Фульжини, Бобишон, Мангани (Дьони, 74) - Баокен (Шо, 74)

Предупреждения: Конгре, 16, Делор, 33, Суке, 41, Козза, 66 - Эбоссе, 11, Баокен, 56, Павлович, 62

В поединке абсолютных аутсайдеров чемпионата справедливую победу вымучил "Страсбур". Эльзасцы все еще слабо выглядят после длительной паузы в тренировках - перед стартом сезона почти весь основной состав переболел на коронавирус. Но игра потихоньку возвращается.

Сегодня победу для "Страсбура" вырвал ударом со второго этажа серб Митрович. Этому предшествовали шесть ударов в створ и одно попадание в штангу.

"Дижон" же и в этом матче, и в предыдущих не показал ровно ничего. Пока это совершенно точно главный претендент на вылет из элитного дивизиона.

Страсбург. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Дижон" - 1:0

Гол: Митрович, 80

"Страсбур": Камара - Лала, Симакан, Митрович, Качи (Кароль, 58) - Бельгар (Линар, 58), Джику (Прчич, 78), И. Сиссоко - Томассон (Саади, 71) - Уорис (Шахири, 68), Ажорг

"Дижон": Гомис - Шафик, Манга, Пансо, Чала - Саммаритано (Шуяр, 61), Мари (Юнусса, 85), Ндонг - Эбимбе (Лаутоа, 66), Шейдлер, Целина (Филипп, 85)

Предупреждения: Ажорг, 13 - Саммаритано, 33

Сказка "Сент-Этьена" закончилась. Команда, составленная на 80% из необстрелянной молодежи, в четвертом туре наконец оступилась.

Причем начиналось все очень здорово - Аушиш шокировал "Божуар" уже на 2-й минуте, внеся мяч в ворота. После перерыва Иванну Масону вообще удался шедевр - так вложить мяч в дальнюю девятку с угла штрафной могут редкие мастера. Но силенок на весь матч у зеленых не хватило - в самый неподходящий момент сказался изнурительный выезд на "Велодром" посреди недели.

Как итог, "Нант" успел спастись от поражения - голы Саймона и Эмона восстановили паритет на табло, но вряд ли многое изменили для Кристиана Гуркюффа. Тренер "Канареек" конфликтует с раздевалкой, игры нет, результаты хромают. Как бы на "Божуаре" не произошла первая отставка нового французского сезона…

Нант. "Божуар"

"Нант" - "Сент-Этьен" - 2:2

Голы: Саймон, 71, Эмон, 85 - Аушиш, 2, Масон, 66

"Нант": Лафон - Аппиа, Жиротто, Паллуа, Фабио - Абед (А. Туре, 85), Чиривелья - Коко (Кадер Бамба, 65), Блас (Эмон, 85), Саймон - Коло

"Сент-Этьен": Мулен - Муэффек, Мукуди, Колодзейчак, Масон - М. Камара, Нею (Сидибе 80), Юссуф - Буанга (Ривера, 77), Норден, Аушиш (Монне-Паке, 76)

Предупреждения: Паллуа, 65, Бамба, 90 - Муэффек, 42, Сидибе, 84