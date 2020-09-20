Марсель - Лилль 1:1. Не забиваешь ты - забивает Жермен

Центральная игра 4-го тура французской Лиги 1 получилась максимально односторонней. И дело не в контроле мяча, а в качестве действий на поле.

"Лилль" был заряжен со старта - прорывался, бил, финтил. Лучшим на поле был 35-летний Бурак Йылмаз, который неправдоподобно много двигался для своего возраста и комплекции. Здорово смотрелись на флангах Бамба, Араужо и Челик. "Марсель" на это никак не отвечал - Пайет весь матч провел стоя, Товен не получил поддержки, Бенедетто растворился.

Понятное дело, что провансальцы на неделе устали в матче против "Сент-Этьена", пока "Лилль" отдыхал и готовился к выезду. Но все равно так слабо играть претендент на медали не может.

"Доги" могли забивать до перерыва, но в итоге открыли счет сразу после возобновления игры - Араужо сперва поиздевался над Нагатомо на дистанции, а потом из-под японца послал мяч под штангу.

Вслед за этим дебютировавший на "Велодроме" Юто организовал еще один убойный момент у своих ворот, но Бурак попал в штангу с нескольких метров. Наверное, это самый невероятный промах не только этого матча, но и всего тура во Франции.

Удивительно, но даже это "Марсель" не взбодрило - он и дальше выглядел безыдейно, атаковал фрагментарно и никакого плана на игру не просматривалась. Южанам здорово повезло, что кураж поймал Манданда - Стив сперва вытащил выстрел Араужо из-под перекладины, а затем спас после удара Жозе Фонте в упор. В отчаянии Виллаш-Боаш убрал с поля всех лидеров до единого - и это сработало. "Лилль" успокоился и потерял бдительность.

За пять минут до свистка Валер Жермен ударом головой после углового сравнял счет и преподал отличный урок "Догам". Во-первых, игра длится на 80 минут, а 90. Во-вторых, 1:0 - слишком хрупкий счет, чтобы его удерживать. Ну и в-третьих, свои моменты надо реализовывать, иначе будет беда.

После этого тура обе команды остались в верхней части таблицы - у "Лилля" 8 очков, у "Марселя" - 7. При этом у "Догов" вдобавок к очкам еще есть игра, а вот у Виллаш-Боаша впереди очень много работы.

Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Лилль" - 1:1

Голы: Жермен, 80 - Араужо, 47

"Марсель": Манданда - Сакаи, А. Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Сарр, 60) - Ронжье (Гуйе, 71), Камара - Товен (Жермен, 71), Сансон, Пайет (Радоньич, 72) - Бенедетто (Аке, 78)

"Лилль": Меньян - Челик, Жозе Фонте, Боттман, Брадарич (Рейнилдо, 65) - Араужо (Иконе, 72), Андре, Сумаре, Бамба - Бурак Йылмаз (Ренату Санчеш, 78), Дэвид (Веа, 78)

Предупреждения: Нагатомо, 21, Товен, 58, А. Гонсалес, 65 - Андре, 50, Брадарич, 58, Ренату Санчеш, 80