Обезьяна или идиот? К делу Гонсалеса и Неймара подключили специалистов по чтению по губам

Специалисты по чтению по губам, которых пригласила телекомпания Globo TV, подтвердили, что защитник "Марселя" Альваро Гонсалес назвал нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обезьяной.

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Напомним, матч 2-го тура чемпионата Франции между парижанами и провансальцами (0:1) завершился потасовкой между игроками.

Три специалиста пришли к мнению, что Гонсалес использовал слово "mono" (обезьяна на испанском языке). Правда, они не смогли разобрать, что Альваро сказал Неймару до этого. Здесь можно строить целые теории заговора: например, дядя Гонсалеса утверждает, что футболист выпалил бразильцу слово "bobo" (идиот).