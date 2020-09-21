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Обезьяна или идиот? К делу Гонсалеса и Неймара подключили специалистов по чтению по губам

Франция
(1 голосов)

Бразилец был прав?

Обезьяна или идиот? К делу Гонсалеса и Неймара подключили специалистов по чтению по губам
Новина українською

Специалисты по чтению по губам, которых пригласила телекомпания Globo TV, подтвердили, что защитник "Марселя" Альваро Гонсалес назвал нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обезьяной.

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Напомним, матч 2-го тура чемпионата Франции между парижанами и провансальцами (0:1) завершился потасовкой между игроками.

Три специалиста пришли к мнению, что Гонсалес использовал слово "mono" (обезьяна на испанском языке). Правда, они не смогли разобрать, что Альваро сказал Неймару до этого. Здесь можно строить целые теории заговора: например, дядя Гонсалеса утверждает, что футболист выпалил бразильцу слово "bobo" (идиот).

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В статье: расизм Марсель (Франция) Неймар Марсель Альваро Гонсалес Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Марсель)
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Источник:
Globo

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Комментарии (3)
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Vantala (Kharkiv)
21.09.2020 в 15:50
Почему "или"? Я согласен на "и". Одно другому не мешает :)
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VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:23
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 14:58
и то и другое к неймару подходит...можно не париться...
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