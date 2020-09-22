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Президенту ПСЖ светит 2,5 года тюрьмы в Швейцарии

Франция
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За подкуп чиновника ФИФА

Президенту ПСЖ светит 2,5 года тюрьмы в Швейцарии
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Швейцарская прокуратура потребовала для президента "ПСЖ" и главы телекоммуникационного гиганта beIN Sports Насера Аль-Хелаифи 28 месяцев тюрьмы, сообщает L’Equipe.

Следствие установило, что катарский бизнесмен подкупал экс-генсека ФИФА Жерома Вальке ради получения прав на показ ЧМ-2026 и ЧМ-2030 в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В качестве "подарков" для Вальке Аль-Хелаифи перечислил на его счет 500 тысяч евро, а также снял для функционера шикарную виллу на Сардинии, аренда которой обходится в среднем в 1,8 млн евро в год. Генсек ФИФА проживал там бесплатно с марта 2014-го по сентябрь 2015-го.

Для Вальке прокуроры по этому делу требуют три года тюрьмы. Он еще в 2015-м был отстранен от футбола после громкого коррупционного скандала в ФИФА, и с тех пор отошел от публичной деятельности.

Напомним, в феврале пресса писала, что Насер Аль-Хелаифи уплатил более 1 млн швейцарских франков в рамках мирового соглашения, чтобы с него сняли часть обвинений в коррупции.

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В статье: Жером Вальке Пари Сен-Жермен (Париж) Насер Аль-Хелаифи
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