Дорога домой. Лион попытается вернуть Юмтити из Барселоны

В это трансферное окно "Барселона" рассталась с рядом игроков, которые будут не нужны новому тренеру. На очереди - Самуэль Юмтити.

С большой долей вероятности, он следующий претендент на выход. L’Équipe информирует, что "Лион" обсуждает возможность возвращения француза. Юмтити - воспитанник "львов".

Breaking | Lyon have opened discussions about the loan return of Samuel Umtiti from Barcelona, according to L’Équipe. More follows.