Дорога домой. Лион попытается вернуть Юмтити из Барселоны

В это трансферное окно "Барселона" рассталась с рядом игроков, которые будут не нужны новому тренеру. На очереди - Самуэль Юмтити.

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С большой долей вероятности, он следующий претендент на выход. L’Équipe информирует, что "Лион" обсуждает возможность возвращения француза. Юмтити - воспитанник "львов".

Breaking | Lyon have opened discussions about the loan return of Samuel Umtiti from Barcelona, according to L’Équipe. More follows. — Get French Football News (@GFFN) September 25, 2020

Отметим, что "Барселона" заплатила за него летом 2016-го порядка 25 миллионов. Несколько лет он был основным, однако из-за постоянных травм проиграл конкуренцию Ленгле.