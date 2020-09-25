  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ подписал вратаря из третьего дивизиона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ подписал вратаря из третьего дивизиона

Франция
(1 голосов)

Париж укрепляет позицию основательно

ПСЖ подписал вратаря из третьего дивизиона
Новина українською

"ПСЖ" подписал годичный контракт с вратарем Александром Леттелье. Он перебрался в столицу как свободный агент.

29-летнему голкиперу в Париже уготована роль третьего номера после Кейлора Наваса и Серхио Рико. Ранее это место занимал 20-летний поляк Марцин Булка, но он на днях попросил о трансфере и уйдет в поисках игрового времени.

Леттелье ранее играл за "Анже", "Труа", ездил в Швейцарию и Норвегию, а его последним клубом был "Орлеан". Суммарно на его счету 36 матчей (8 сухих) во французской элите.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Марцин Булка Александр Леттелье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...