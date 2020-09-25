Франция
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ПСЖ подписал вратаря из третьего дивизиона
Париж укрепляет позицию основательно
"ПСЖ" подписал годичный контракт с вратарем Александром Леттелье. Он перебрался в столицу как свободный агент.
29-летнему голкиперу в Париже уготована роль третьего номера после Кейлора Наваса и Серхио Рико. Ранее это место занимал 20-летний поляк Марцин Булка, но он на днях попросил о трансфере и уйдет в поисках игрового времени.
Леттелье ранее играл за "Анже", "Труа", ездил в Швейцарию и Норвегию, а его последним клубом был "Орлеан". Суммарно на его счету 36 матчей (8 сухих) во французской элите.
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