ПСЖ подписал вратаря из третьего дивизиона

"ПСЖ" подписал годичный контракт с вратарем Александром Леттелье. Он перебрался в столицу как свободный агент.

29-летнему голкиперу в Париже уготована роль третьего номера после Кейлора Наваса и Серхио Рико. Ранее это место занимал 20-летний поляк Марцин Булка, но он на днях попросил о трансфере и уйдет в поисках игрового времени.

Леттелье ранее играл за "Анже", "Труа", ездил в Швейцарию и Норвегию, а его последним клубом был "Орлеан". Суммарно на его счету 36 матчей (8 сухих) во французской элите.