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Фанату Марселя дали год условно за угрозы президенту клуба

Франция
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Он был готов убить за Виллаш-Боаша

Фанату Марселя дали год условно за угрозы президенту клуба
Новина українською

Криминальный суд "Марселя" осудил на год условно 23-летнего студента Насима Х., который дважды присылал почтой грозился убить президента клуба Жак-Анри Эйро, пишет L’Equipe.

Фаната, как и многих других, взбесила возможная отставка тренера Андре Виллаш-Боаша из клуба, спровоцированная некоторыми менеджерскими решениями Эйро. Среди прочего, тот уволил близкого друга тренера Андони Субисаррету с поста спортдира.

В суде болельщик, однако, доказал, что его угрозы были несерьезны, и за ними не следовали никакие действия. В результате Насим отделался легким испугом: кроме условного срока он заплатит символичные 2 евро штрафа Эйро, а также выплатит 1000 евро судебных издержек.

Отметим, что Виллаш-Боаш в итоге таки остался на "Велодроме", и под его руководством "Марсель" впервые за 9 лет победил "Пари Сен-Жермен" в Ле Класико.

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Андони Субисаррета Марсель Жак-Анри Эйро
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