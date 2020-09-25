Фанату Марселя дали год условно за угрозы президенту клуба

Криминальный суд "Марселя" осудил на год условно 23-летнего студента Насима Х., который дважды присылал почтой грозился убить президента клуба Жак-Анри Эйро, пишет L’Equipe.

Фаната, как и многих других, взбесила возможная отставка тренера Андре Виллаш-Боаша из клуба, спровоцированная некоторыми менеджерскими решениями Эйро. Среди прочего, тот уволил близкого друга тренера Андони Субисаррету с поста спортдира.

В суде болельщик, однако, доказал, что его угрозы были несерьезны, и за ними не следовали никакие действия. В результате Насим отделался легким испугом: кроме условного срока он заплатит символичные 2 евро штрафа Эйро, а также выплатит 1000 евро судебных издержек.

Отметим, что Виллаш-Боаш в итоге таки остался на "Велодроме", и под его руководством "Марсель" впервые за 9 лет победил "Пари Сен-Жермен" в Ле Класико.