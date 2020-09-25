Лилль - Нант 2:0. Сырая команда обыграла слабую

Матч "Лилля" и "Нанта" не показал ничего принципиально нового. Обе команды сыграли так, как этого от них и ожидали. И результат тоже абсолютно закономерный.

"Лилль" играл острее все 90 минут, и в первом тайме Альбану Лафону дважды приходилось делать невероятные сэйвы, чтобы спасти своих после ударов Араужо и Йылмаза. Там молодой вратарь справился, а вот после срезки Николя Паллуа по своим воротам уже был бессилен. В том эпизоде отмечаем отличную игру Зеки Челика - турок пошел до конца и сделал результативный прострел.

"Нант" до перерыва на все это ответил только выпадом Коло с откровенно беззубым завершением. Меньяну не составило труда забрать мяч в руки.

После перерыва картина особо не поменялась - разве что у "Нанта" еще чаще шел в дриблинг левый вингер Саймон, а у "Лилля" окончательно потерялся 35-миллионный новичок Джонатан Дэвид. Это уже пятая подряд слабая игра от канадца, за которого "Доги" заплатили рекордную для клуба сумму.

Наверное, лучший момент у "Лилля" на этом отрезке загубил Бамба, попавший в штангу в контратаке. Еще раз Паллуа лицом (!) выбил из пустого угла мяч после мощного выстрела от Иконе. Также в активе "Догов" можно насчитать не менее 4-5 опасных ситуаций, которые Йылмаз и компания не сумели довести до ударов.

"Канарейки" спохватились только в концовке, и Меньяну пришлось потрудиться после сильного удара Имрана Луза под перекладину. Но затем Йылмаз сам заработал и реализовал пенальти, и интрига была убита окончательно.

По итогу имеем победу команды, которая на нее наработала гораздо больше. Сегодняшний "Лилль" не так искрометен, как в прошлом сезоне с Осимхеном на острие, ему не хватает сыгранности в финальной трети, но он все еще дисциплинирован, организован и умеет держать удар. За счет этого команда как минимум до завтра поднялась на первое место с 11 очками.

Касательно "Нанта", то он, такое впечатление, вообще не умеет атаковать. Все нападение "Канареек" заключается в импровизации отдельных игроков. Комбинаций как таковых не видно. Отсюда и лишь 5 очков в 5 стартовых турах.

Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Нант" - 2:0

Голы: Паллуа, 43 (автогол), Йылмаз, 87 (с пенальти)

"Лилль": Меньян - Челик, Жозе Фонте, Ботман, Брадарич - Араужо (Лихаджи, 78), Андре (Шека, 90+1), Ренату Санчеш (Сумаре, 78), Бамба - Йылмаз (Языджи, 90+1), Дэвид (Иконе, 64)

"Нант": Лафон - Аппиа, Жиротто, Паллуа, Фабио - Коко (Кадер Бамба, 72), Чиривелья, Луза (Абед, 87), Саймон - Коло, Блас (Эмон, 89)

Предупреждения: Аппиа, 85, Жиротто, 90+4