Президент Лиона: Арсенал далек от покупки Ауара

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что "Арсенал" далек от согласования стоимости полузащитника Уссема Ауара.

Сегодня утром стало известно, что "Арсенал" сделал предложение в 32 миллиона фунтов о покупке Ауара, а некоторые таблоиды и вовсе утверждают, что "канониры" уже договорились с самим Уссемом.

Однако Оляс уверяет, что 22-летний Ауар сосредоточен на выступлении за "Лион", а предложение "Арсенала" и близко не соответствует ожиданиям французского клуба.