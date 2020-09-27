Лига 1. Ренн возглавляет таблицу, Марселю снова крупно везет

"Сент-Этьен" сенсационно выиграл три матча на старте сезона, и "Ренн" подготовился к выезду соответствующе. Бретонцы отказались от длительных розыгрышей мяча, предпочитая быстрые уколы и высокий прессинг в надежде на перехваты. Это в принципе и сработало.

Молодая команда Клода Пюэля сражалась, как львы. Они даже гол забили в начале второго тайма, но арбитр отменял взятие ворот от Арно Нордена из-за офсайда. Загубили свои шансы также Буанга и Аушиш.

Гораздо более "взрослый" "Ренн" провел хозяевам мастер-класс по реализации своих шансов. Не сказать, что их было намного больше, чем у зеленых, но этого и не требовалось. Агер был точен после навеса с углового; Гирасси в падении через себя замкнул подачу с фланга; Юну в концовке подытожил игру, реализовав выход на ворота.

У "Сент-Этьена" в сравнении со стартовыми матчами начали трещать фланги обороны (Муэффека пришлось менять уже в перерыве), и "Ренн" этим пользовался. Также у зеленых не нашлось игрока, способного на регулярной основе выигрывать дуэли у мощного Серу Гирасси. Теоретически им мог стать Уэсли Фофана, но парень, похоже, думает об АПЛ, а не "Сент-Этьене". Еще бы - за него предлагают 30 млн евро.

Как итог - "Ренн" вышел на первое место в таблице с 13 очками в активе. "Стефануа" остались третьими с 10 баллами, однако уже завтра их могут опередить "Монпелье" и "Ланс". Да и "ПСЖ" уже совсем неподалеку - всего лишь в трех очках.

Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Ренн" - 0:3

Голы: Агер, 33, Гирасси, 53, Юну, 89

"Сент-Этьен": Мулен - Муэффек (Фофана, 46), Мукуди, Колодзейчак, Масон - Буанга (Тормен, 81), Юссуф (Нею, 46), М. Камара, Аушиш (Крассо, 61) - Норден (Ривера, 73), Амума

"Ренн": Сален - Соппи, Да Сильва, Агер, А. Траоре - Дель Кастильо (Рафинья, 70), Буриго (Мартен, 84), Нзонзи, Камавинга (Руттер, 90+2), Террье (Те, 70) - Гирасси (Юну, 84)

Предупреждения: Нею, 90+4 - Нзонзи, 68

На "Велодроме" ситуация все больше накаляется. Домашнее поражение от "Сент-Этьена" можно было объяснить усталостью после Ле Класико; ужасный футбол против "Лилля" - силой оппонента. А как быть с "Метцом"?

Да, хозяева больше держали мяч, атаковали и создали больше шансов. Но кому есть дело до идеального прохода Пайета, если он завершил его ударом на верхнюю трибуну "Велодрома"? Из той же оперы активность Дарио Бенедетто - аргентинец реально старался, однажды даже через себя бил, но что толку, если он ни разу нормально не попал в створ?

"Метц" действовал экономнее, но в итоге нанес даже больше ударов в створ - 4 против 3. Не развалилась по ходу игры и оборонительная структура гостей - они регулярно вынуждали Товена уходить под неудобную правую, Пайета выдавливали в район центрального круга, Сансон же и вовсе растворился на поле.

Это все не могло закончиться добром для "Марселя", и в итоге в контратаке Ибрагима Ньян оторвался от защитников и головой вколотил мяч в ворота после ювелирного навеса от Юдоля.

Совершенно беззубый, академично атакующий "Марсель" ничем на это толком не отвечал, а потом разразился голом на 95-й минуте, когда даже компенсированное время уже закончилось - Сансон из центра штрафной расстрелял ворота после прострела. Фантастическое везение южан - причем уже второй тур кряду.

Благодаря ему команда Андре Виллаш-Боаша имеет 7 очков - не густо, но она и на них не наиграла. Касательно "Метца", то у него 4 балла и негласный статус самой невезучей команды на старте Лиги 1. Это же надо - последовательно пропустить в добавленное время от "Лилля", "ПСЖ" и "Марселя"!

Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Метц" - 1:1

Голы: Сансон, 90+5 - Ньян, 70

"Марсель": Манданда - Сакаи, А. Гонсалес, Чалета-Цар (Лопес, 85), Нагатомо (Хауи, 77) - Ронжье (Жермен, 77), Б. Камара (Гуйе, 85) - Товен (Радоньич, 85), Сансон, Пайет - Бенедетто

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе, Юдоль - Фофана, Ангбан (Куяте, 90+4), Маига - Булайя (Чимбембе, 87), Ньян (Дьялло, 76), Нгетт (Яд, 86)

Предупреждения: Маига, 24, Ангбан, 55