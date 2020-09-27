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Арсенал сделал улучшенное предложение по Ауару
"Канониры" хотят усилить центр поля
"Арсенал" сделал новое предложение о покупке полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.
Накануне президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс в своем твиттере подтвердил появившиеся слухи о том, что "Арсенал" предложил 35 миллиона евро за Ауара.
Однако Football.London утверждает, что "канониры" не собираются останавливаться после отказа и готовы улучшить свое предложение до 40 миллионов евро плюс 10 млн бонусов.
Эта сумма уже близка к той, в которую "Лион" оценивает своего ведущего игрока. При этом "Арсенал" — единственный клуб, сделавший предложение насчет Уссема на данный момент.
В прошлом сезоне Ауар отметился 9 голами и 10 ассистами в 41 матчах во всех турнирах.