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Арсенал сделал улучшенное предложение по Ауару

Франция
(1 голосов)

"Канониры" хотят усилить центр поля

Арсенал сделал улучшенное предложение по Ауару
Новина українською

"Арсенал" сделал новое предложение о покупке полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

Накануне президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс в своем твиттере подтвердил появившиеся слухи о том, что "Арсенал" предложил 35 миллиона евро за Ауара.

Однако Football.London утверждает, что "канониры" не собираются останавливаться после отказа и готовы улучшить свое предложение до 40 миллионов евро плюс 10 млн бонусов.

Эта сумма уже близка к той, в которую "Лион" оценивает своего ведущего игрока. При этом "Арсенал" — единственный клуб, сделавший предложение насчет Уссема на данный момент.

В прошлом сезоне Ауар отметился 9 голами и 10 ассистами в 41 матчах во всех турнирах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Олимпик (Лион) Уссем Ауа
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