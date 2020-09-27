Лига 1. Мировая в Бордо, удаления в Монако и очередной провал Лиона

Третий домашний матч со старта сезона "Бордо" сыграл вничью 0:0, и это точно не повод для гордости. Атака у команды Жан-Луи Гассе хромает на обе ноги.

Что любопытно: жирондинцы и "Орлята" сегодня на двоих нанесли 31 удар по воротам, но с реализацией жутко не везло. Особенно это касается "Ниццы" - Лис-Мелу, Гуири и Рони Лопеш в выгодных ситуациях пробивали в каркас. На противоположном конце поля сэйвы Вальтера Бенитеса не позволили отличиться Башичу и де Превилю.

В сухом остатке получили результат, который не выгоден обеим сторонам. "Орлята" при всех своих амбициях опустились уже на 9-ю строку с 7 очками; "Бордо" неподалеку с 6 пунктами и негласным статусом самой "мирной" команды нового французского сезона.

Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Ницца" - 0:0

"Бордо": Костиль - Сабали (Кватенг, 81), Косельни, Пабло, Бенито - Башич, Отавио - Калу (Хван, 68), де Превиль (Бриан, 81), Адли (Баква, 84) - Маджа (Уден, 69)

"Ницца": Бенитес - Лотомба (Гессан, 81), Пельмар, Данте, А. Камара - Ндойе (Клод Морис, 57), Шнейдерлен, Лис-Мелу, Гуири - Рони Лопеш (Маолида, 90+1), Дольберг (Данилюк, 81)

Предупреждения: Сабали, 15 - Рони Лопеш, 90+4

"Анже" в матче с "Брестом" подтвердил старую истину, что играть нужно до конца. Даже если у тебя ничего не получается, а сопернику удается все, нету гарантий, что невезение продлится до 90-й минуты.

"Брест" доминировал на чужом поле до перерыва, несмотря на гол Сады Тиуба. Один только Гаэтан Шарбонье мог забить 2-3 мяча. Очень сильно выглядел слева Жереми Ле Дуарон - у него в активе ассист и заработанный пенальти.

Но "Анже" не сдался. "Ле Ско" удержали минимальный разрыв в счете, а в концовке за счет стандарта и рикошета вырвали свое. Особенно классным получился мяч капитана команды Исмаэля Траоре - ногой в падении. "Брест" такого поворота не ожидал, и уже не смог адекватно ответить на поздний ренессанс соперника. Именно поэтому "Анже" в таблице 7-й, а "Пираты" - только 12-ые.

Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Брест" - 3:2

Голы: Тиуб, 21, И. Траоре, 78, Фульжини, 80 - Мунье, 3 (с пенальти), Шарбонье, 32

"Анже": Бернардони - Бамба, И. Траоре, Павлович, Аит-Нури (Эбоссе, 79) - Фульжини, Капель, Мангани (Кулибали, 46) - Тиуб (Кабо, 71), Баокен (Дьони, 71), Бобишон (Шо, 46)

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Эрель, Дювернь, Перро - Дьялло (Батоккьо, 87), Белькебла (Лан, 88) - Февр (Онора, 72), Шарбонье (Кардона, 71), Ле Дуарон (Филиппото, 62) - Мунье

Предупреждения: Павлович, 39, Мангани, 43, Шо, 90+3 - Дьялло, 27, Кардона, 85

Сенсационную осечку допустили "Паладины" на поле одного из главных аутсайдеров сезона. После трех подряд домашних побед, это как ведро холодной воды на голову.

"Дижон" под проливным дождем предложил фавориту очень равный футбол и дважды выходил вперед по ходу матча - сперва в результате контратаки, а потом после стандарта. Удар головой от Экюэля Манга был необыкновенно силен.

"Монпелье", к его чести, смог найти в себе силы, чтобы отыграться благодаря упорству пары форвардов Делор - Лаборд, но не более того. Стабильно проходить оборонительные порядки "Дижона" "Паладины" не смогли, делали многовато подготовительных передач, а в дриблинг на плохом поле идти было бессмысленно. В итоге у них теперь 10 очков, как и у еще целой группы команд. "Дижон" и дальше последний.

Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Монпелье" - 2:2

Голы: Эбимбе, 8, Экюэль Манга, 60 - Делор, 50, Саванье, 90 (с пенальти)

"Дижон": Гомис - Шафик, Экюэль Манга, Пансо, Чала (Нгонда, 60) - Папе Диоп (Лаутоа, 82), Ндонг - Эбимбе (Саммаритано, 83), Ассале, Целина (Шуяр, 61) - Мама Бальде (Мари, 73)

"Монпелье": Омлин - Педру Мендеш, Илтон, Конгре - Самбия (Мавидиди, 65), Ферри (Молле, 65), Ле Таллек, Ристич (Ойонго, 83) - Саванье - Делор, Лаборд

Предупреждения: Шафик, 9, Целина, 19, Эбимбе, 28, Пансо, 88 - Мавидиди, 77

Два разных тайма увидели зрители в крохотном княжестве. До перерыва монегаски выглядели сильно, пачками создавали моменты и буквально деклассировали соперника. Но после возвращения из раздевалок начался тотальный бардак.

Без преувеличения счет мог быть 5:0 еще в первом тайме, если бы Бен-Йеддер и Йоветич реализовывали свои шансы. Но они забили только дважды, и оставили "Страсбуру" надежду, которая еще окрепла после того, как защита "Монако" организовала гол в свои ворота на 46-й минуте.

Фолланд и Бен-Йеддер быстро вернули статус-кво, но на этом позитив для монегасков закончился. Сперва Чуамени прыгнул в ноги сопернику и заработал красную; спустя десять минут Дисаси решился на фол последней надежды в своей штрафной, заработав красную и пенальти, который реализовал Ажорг.

Пришлось "Монако" заканчивать вдевятером, и только беззубое нападение эльзасцев позволило хозяевам удержать три очка. Теперь у команды Нико Ковача 10 баллов - и это место в зоне еврокубков. Другое дело, что проблемы с дисциплиной, которые были в предыдущих сезонах, еще сохраняются, и это плохое подспорье для побед.

Касательно "Страсбура", то он остается в районе дна с крайне сомнительными перспективами.

Монако. "Стад Луи II"

"Монако" - "Страсбур" - 3:2

Голы: Бен-Йеддер, 9, 53, Агилар, 45+2 - Шахири, 46, Ажорг, 70 (с пенальти)

"Монако": Лекомт - Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Балло Туре - Фофана (Диоп, 54), Фабрегас (Бьянсон, 72), Чуамени - Фолланд, Бен-Йеддер (Матсима, 72), Йоветич (Матасо, 61)

"Страсбур": Б. Камара - Лала, Симакан, Митрович, Кароль - Бельгар (Шахири, 46), Джику (Пршич, 61), И. Сиссоко (Зохи, 77) - Томассон (Саади, 71) - Уорис (Линар, 46), Ажорг

Предупреждения: Чуамени, 21, Балло Туре, 40 - Томассон, 60

Удаления: Чуамени, 55, Дисаси, 67

"Ланс" был близок к очередному подвигу при своих скромных ресурсах, но травма ключевого форварда Игнатиуса Ганаго подкосила кроваво-золотых.

Команды поровну владели мячом и нанесли примерно одинаковое количество ударов по воротам. По такой игре результат обычно приносит индивидуальное мастерство отдельных игроков, и здесь оно было на стороне "Ланса". Гаэль Какута на ровном месте придумал шанс для Ганаго, и тот не промахнулся.

Когда же Игнатиус покинул поле из-за растяжения бедра, дела у "Ланса" пошли вниз. "Ним" все больше перехватывал инициативу, загружал штрафную подачами, и в концовке добился своего. 90% гола Зинедина Ферхата сделал Рено Рипар - ему удался потрясный проход по левому флангу. Он позволил "Крокодилам" набрать 5-е очков в новом сезоне. У команды Франка Эса ровно вдвое больше.

Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Ланс" - 1:1

Голы: Ферхат, 87 - Ганаго, 34

"Ним": Рейне - Пакес (Бернер, 67), Бриансон (Мигель, 90+4), Ландре, Мелинг - Кубас, Фомба, Бенраху (Маджуга, 67) - Ферхат, Ру (Денки, 66), Рипар

"Ланс": Лека - Гради (Фортес, 46), Баде, Медина - Клаусс (Бура, 81), Каюзак, Дюкуре, Силла - Какута (Перес, 81), Ганаго (Банза, 54), Сотока (Жан, 71)

Предупреждения: Гради, 2, Медина, 50, Перес, 90+6

А вот и четвертая подряд потеря очков у "Лиона". Причем с тем уровнем взаимодействия, который демонстрирует команда на данном отрезке, это вряд ли конец.

Новичок элиты "Лорьян" не показал ничего сверхъестественного - просто много пахал в защите и изредка выбегал в контратаки. Но "Ткачи" уже в энный раз оказались не готовы к простейшим приемам от команд, которые сильно уступают им в классе.

Да, где-то Руди Гарсия может сетовать на невезение - Тино Кадевере был в паре сантиметров от того, чтобы вырвать для команды победу. Но это не оправдание для полуфиналиста ЛЧ. Если бы не блестящий сольный проход от Лео Дюбуа, "Лион" мог и проиграть матч - именно "Хеки" открыли счет после мощнейшего удара Виссы в контратаке.

Опять плохо отыграли Депай и Ауар, которые могут уйти уже до конца трансферного окна. Снова не удался матч Муссе Дембеле. В центре поля в отсутствие Максанса Какре, наконец получившего отдых, ноль креатива. 6 очков после 5 туров - логичный итог мучений "Лиона". "Лорьян" расположился совсем рядышком - у него 4 очка.

Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Лион" - 1:1

Голы: Висса, 63 - Дюбуа, 74

"Лорьян": Нарди - Мендес, Лапорт, Фонтен, Морель, Ле Гофф - Ле Фее (Монкондью, 46), Лемуан (Деляплас, 76), Абержель, Висса - Грбич (Амель, 15)

"Лион": Лопеш - Денайер, Марсело, Дьоманде (Депай, 46) - Дюбуа, Жан Лукас (Тиаго Мендес, 75), Бруно Гимараес, Корне (Бар, 82) - Ауар - Дембеле, Шерки (Кадевере, 75)

Предупреждения: Амель, 53, Нарди, 90+5