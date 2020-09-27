Реймс - ПСЖ 0:2. Оптимальный состав - оптимальный результат

"Реймс" в предыдущих трех матчах забил суммарно лишь один гол. У столь беззубого соперника "ПСЖ" обязан был выигрывать, и он это сделал.

Вообще победа парижан была предопределена еще когда Томас Тухель назвал состав на матч. В нем впервые со старта чемпионата одновременно оказались Мбаппе, Неймар, Икарди и Ди Мария. Да, все они не в оптимальной форме после коронавируса. Но класс есть класс.

Оборона "Реймса" начала трещать уже на старте. "ПСЖ" включил сверхвысокий темп, явно намереваясь решить все вопросы до перерыва. Если бы Икарди реализовал все, что для него создали партнеры, а Ди Мария и Дракслер попадали в створ ворот с убойных позиций, то так бы оно и случилось. Но чемпионы много мазали.

Единственный мяч до перерыва провел Икарди после шикарного разворота в штрафной и паса Мбаппе. Это первый гол для аргентинца в новом сезоне.

После перерыва "Реймс" несколько раскрыл игру, начал много выбегать в контратаки, еще грубее встречал Неймара в средней зоне. В итоге Эль Билаль Туре мог и красную получить за размашистую оплеуху бразильцу, но ранее был зафиксирован офсайд. А вот моментов у хозяев больше не стало.

"ПСЖ", в свою очередь, не разменивался на физический ответ аутсайдеру, а просто гнул свою линию. Мбаппе мог забивать по пустым воротам, но мяч выбили защитники. А еще минут через десять Килиан как на блюдечке выложил мяч на Икарди в контратаке - и Мауро не подвел. К слову, там было подозрение на офсайд, арбитры минуты 3-4 смотрели эпизод, но в итоге гол засчитали.

После этого интрига умерла окончательно. Пошли замены, упал темп - в общем, классическое "мусорное" время. Один лишь Мбаппе продолжал попытки отличиться, но сегодня был точно не его день.

С другой стороны, вряд ли в лагере "ПСЖ" кого-то расстроили промахи Килиана - он свое дело сделал, у него два ассиста. Теперь у парижан 9 очков, и они в упор приблизились к группе лидеров. "Реймс" же с одним баллом остается на дне таблицы.

Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Икарди, 9, 62

"Реймс": Райкович - Фоке, Маресич, Абдельхамид, Конан - Бериша, Кассама (Хорнби, 80), Шавалерен - Донис (Дья 58), Э. Туре (Кутеса, 66), Мбуку (Зенели, 65)

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе (Дьялло, 84), Баккер - Ди Мария (Руис-Атиль, 78), Дракслер, Паредес (Верратти, 68), Неймар, Мбаппе - Икарди (Сарабия, 77)

Предупреждения: Кассама, 35, Фоке, 74 - Дракслер, 51, Маркиньос, 90+3