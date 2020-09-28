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Икарди порешал. Реймс - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Франция
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Парижане не ощутили сопротивления аутсайдера

Икарди порешал. Реймс - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
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Третью подряд победу добыли в чемпионате подопечные Томаса Тухеля. Нельзя сказать, что "Реймс" вообще не сопротивлялся - напротив, хозяева пытались и контратаковать, и единоборства выигрывать. Но класс есть класс.

Героем встречи для Парижа стал центрфорвард Мауро Икарди, забивший дважды после передач Килиана Мбаппе. Это всего лишь третий дубль для аргентинского бомбардира в футболке "ПСЖ".

"Реймс" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Икарди, 9, 62

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В статье: Реймс Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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