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Икарди порешал. Реймс - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
Парижане не ощутили сопротивления аутсайдера
Третью подряд победу добыли в чемпионате подопечные Томаса Тухеля. Нельзя сказать, что "Реймс" вообще не сопротивлялся - напротив, хозяева пытались и контратаковать, и единоборства выигрывать. Но класс есть класс.
Героем встречи для Парижа стал центрфорвард Мауро Икарди, забивший дважды после передач Килиана Мбаппе. Это всего лишь третий дубль для аргентинского бомбардира в футболке "ПСЖ".
"Реймс" - "ПСЖ" - 0:2
Голы: Икарди, 9, 62
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