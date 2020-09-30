Официально: Лион подписал полузащитника Милана

Официальный сайт "Лиона" подтвердил переход Лукаса Пакета. Полузащитник теперь точно покидает "Милан".

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Детали трансфера на данный момент остаются неизвестными. Портал Тransfermarkt уверяет, что сумма перехода составила 20 миллионов евро.

Пакета перешел в "Милан" зимой 2019-го, однако основным так и не стал. За время в Италии он успел провести 44 матча, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.