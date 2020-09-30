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Официально: Лион подписал полузащитника Милана
Бразилец сменил чемпионат
Официальный сайт "Лиона" подтвердил переход Лукаса Пакета. Полузащитник теперь точно покидает "Милан".
Детали трансфера на данный момент остаются неизвестными. Портал Тransfermarkt уверяет, что сумма перехода составила 20 миллионов евро.
Пакета перешел в "Милан" зимой 2019-го, однако основным так и не стал. За время в Италии он успел провести 44 матча, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.
Bem-vindo Lucas Paquetá ! ????????#Paqueta2025 pic.twitter.com/Sqxk3ttQO3— Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2020
Отметим, что переход Лукаса в "Лион" должен