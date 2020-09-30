Франция
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ПСЖ изучает возможность подписания форварда Атлетико
В Мадриде его удерживать не будут
В последние дни трансферного окна "ПСЖ" может подписать нового нападающего. Об этом сообщает AS.
Диего Коста, у которого не пошел прошлый сезон в "Атлетико", может уйти из команды. Парижане серьезно заинтересованы трансфером. А место испанца в Мадриде будет шанс занять у Эдинсона Кавани.
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В двух матчах этого сезона Диего Коста забил один гол.
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