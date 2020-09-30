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Расизма не было. Неймар и Гонсалес не будут наказаны за матч ПСЖ - Марсель

Франция
(1 голосов)

А шуму то было

Расизма не было. Неймар и Гонсалес не будут наказаны за матч ПСЖ - Марсель
UA-Футбол
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Неймар и Альваро Гонсалес избежали наказание за свое поведение в матче "ПСЖ" - "Марсель".

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Стороны долгое время обвиняли друг друга в расизме. В матче завязалась большая потасовка и большое количество игроков получили красные карточки.

Напомним, что Анхель ди Мария получил долгую дисквалификацию.

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В статье: Неймар Марсель Альваро Гонсалес Пари Сен-Жермен (Париж)
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