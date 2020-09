Расизма не было. Неймар и Гонсалес не будут наказаны за матч ПСЖ - Марсель

Неймар и Альваро Гонсалес избежали наказание за свое поведение в матче "ПСЖ" - "Марсель".

Стороны долгое время обвиняли друг друга в расизме. В матче завязалась большая потасовка и большое количество игроков получили красные карточки.

BREAKING: LFP decides not to punish Neymar or Alvaro Gonzalez following their exchange during PSG vs Marseille earlier this month. pic.twitter.com/OJtueYslHO