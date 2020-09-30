Франция
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Расизма не было. Неймар и Гонсалес не будут наказаны за матч ПСЖ - Марсель
А шуму то было
Неймар и Альваро Гонсалес избежали наказание за свое поведение в матче "ПСЖ" - "Марсель".
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Стороны долгое время обвиняли друг друга в расизме. В матче завязалась большая потасовка и большое количество игроков получили красные карточки.
BREAKING: LFP decides not to punish Neymar or Alvaro Gonzalez following their exchange during PSG vs Marseille earlier this month. pic.twitter.com/OJtueYslHO— Goal (@goal) September 30, 2020
Напомним, что Анхель ди Мария получил
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